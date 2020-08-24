Холодная война повторяется: в России сравнили ситуации с дипломатами-шпионами

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НАТО напомнили об уроках истории

Неприятная тенденция все четче вырисовывается в отношениях России с Западом. За последние несколько месяцев из стран Европы выдворили нескольких российских дипломатов с одинаковой формулировкой – подозрение в шпионаже. Такое уже было в годы холодной войны, напомнил глава общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой.

Норвегия, Словакия, Австрия – "шпионские" скандалы вспыхивают один за другим. Понятно, что за выдворением дипломатов РФ следует зеркальный ответ нашего МИД. В итоге обострение международных отношений усиливается.

"Провокации и разжигание неприязни к России отыгрываются по старому, обкатанному Западом сценарию", - цитирует Липового "Царьград".

По мнению генерал-майора, Москва в свое время сделала вывод из холодной войны и сейчас твердо настроена на конструктивный диалог с зарубежными партнерами, а не на вражду. А вот на Западе, видимо, уроки истории не усвоили, поэтому там сильны русофобские настроения. Хотелось бы понять, кто за этим стоит, отметил Липовой.

Ранее стало известно, что Вена выдворяет из страны сотрудника посольства РФ. В Совете Федерации выразили надежду, что произошло недоразумение, передает "ФедералПресс".