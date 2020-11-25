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Холодная война Москвы и Вашингтона с приходом Байдена превратится в "ледяную" - сенатор
25 ноября 2020, 17:15 • 33 • Политика
Со сменой власти в Штатах отношения между странами станут еще более напряженными
Администрация Дональда Трампа, которая уже приступила к процедуре передачи власти Байдену, решила все-таки перед уходом ввести новые антироссийские санкции. Не исключено, что демократ продолжит этот курс, причем более активно, чем его предшественник, считает Алексей Пушков.
В таком случае высока вероятность, что отношения между Россией и США станут настолько напряженными, что холодная война превратится в ледяную, отметил Пушков в своем телеграм-канале, комментируя новый санкционный список США.
К слову, предварительный вариант законопроекта уже готов. Администрация Дональда Трампа планирует ввести санкции против 28 российских организаций, научных центров и предприятий из авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли.
Также в списке фигурируют институты "Росатома" и предприятия "Роскосмоса". Также администрация президента хочет внести в черный список предприятия гражданского авиастроения России, которые занимаются производством вертолетной техники и авиадвигателей.
По мнению экспертов, Трамп намеренно портит отношения с Россией, пытаясь таким образом насолить своему конкуренту Джо Байдену.
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