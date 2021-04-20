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Холодная война – 2: Россия вступила в противостояние и движется к победе
20 апреля 2021, 14:45 • 175 • В мире
Год назад эксперты впервые робко заговорили о "войне вакцин", а сегодня она идёт уже в планетарном масштабе. На Западе вакцинация буксует. Использование вакцины Johnson & Johnson в связи со случаями образования тромбов у пациентов приостановлено. Под вопросом оказался и препарат от AstraZeneca. Но регистрация в Европе "Спутника V" стала политическим вопросом. Об этом в студии "Первого русского" обозреватель Царьграда Андрей Перла беседовал с экспертами.
Андрей Перла: Мы планировали сегодняшнюю программу полностью посвятить тому, что в нашей прессе уже довольно давно стало принято называть "войной вакцин". Но пока мы готовили эту передачу, продолжали поступать разнообразные серьёзные политические новости. В том числе и о том, что война – и отнюдь не вакцинная – становится, увы, всё ближе.
Буквально на днях президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести саммит. И это всеми было воспринято как начало разрядки международной напряжённости. Но не прошло и суток, как Вашингтон ввёл новые санкции против нашей страны, предъявив длинный список претензий.
Темы нашей программы мы менять не будем, отметил Андрей Перла. Но так называемую "войну вакцин" и коронавирусный кризис, продолжающийся во всём мире, рассмотрим в рамках серьёзного обострения международной напряжённости, случившегося между Соединёнными Штатами и Россией, которое грозит уже настоящей большой войной на Украине.
"Америка превыше всего" – этот лозунг неизменен
Обращаясь к гостю в студии, президенту Центра социальных и политических исследований Георгию Фёдорову, ведущий задал первый вопрос:
– Насколько серьёзно сегодня положение вещей? И как продолжающаяся на Западе коронавирусная истерия воздействует на политическую ситуацию?
Георгий Фёдоров: Ну, ситуация серьёзная, это однозначно. И не стоит строить иллюзий, что будет какое-то послабление или разрядка. Противостояние между Советским Союзом, а затем и Россией – постоянная переменная. Эта тема стала неактуальной только тогда, когда мы ослабли. Но в тот момент на самом деле происходила экспансия США на интересы нашей страны во всех сферах – от экономики до военных технологий.
Год назад эксперты впервые робко заговорили о "войне вакцин", а сегодня она уже идёт в планетарном масштабе. Об этом в студии "Первого русского" обозреватель Андрей Перла беседовал с президентом Центра социальных и политических исследований Георгием Фёдоровым. Скриншот: Царьград
Американцы ведут себя последовательно, придерживаясь основной генеральной линии "Америка превыше всего", которая остаётся неизменной вне зависимости от того, какой президент занял кресло в Овальном кабинете. Для американского истеблишмента это главная идея: США – пуп мира. И отношения с Россией никак не зависят от американских президентов. Они только могут быть чуть-чуть лучше или стать совсем плохими, как в случае в Байденом.
– Возвращаясь к теме "вакцинной войны", отмечу, что ситуация крайне похожа на холодную войну, памятную нашему поколению и тем, кто старше. И сегодня, точно так же как когда-то, мы соревновались по поводу того, кто первым выйдет в космос, мы соревнуемся по поводу того, кто первым отправит в производство эффективную вакцину против коронавируса. Как вы оцениваете с этой точки зрения политическую ситуацию? Что, собственно, происходит в этой сфере? Особенно если учесть, что сейчас в мире остались, по сути, только две эффективные вакцины – Pfizer и "Спутник V".
Г.Ф.: Да, мы всегда конкурировали с США, когда происходили глобальные вызовы всему человечеству. И ситуация с вакцинами – не только экономическая, но и политическая: кто из государств сможет предложить человечеству выход из коронавирусного тупика, тот первым и наберёт себе политические очки.
Понятно, что Америка, желая подтвердить своё лидерство во всех сферах, старается предложить собственные разработки. Но первой с вакциной, доказавшей свою эффективность, вышла всё-таки Россия. И это серьёзный вызов глобальному доминированию и США, и западного мира в целом.
Именно поэтому на нашу вакцину и идёт такая серьёзная информационная пиар-атака. И понятно, что американцы сдаваться не собираются. Они продолжат находить всё новые аргументы, политические решения ради того, чтобы опорочить нашу разработку, даже если она будет показывать совершенно фантастические результаты. И чем больше стран заинтересуется именно "Спутником V", тем сильнее будет атака.
Понятно, что глобальная конкуренция вечна. А "вакцинная война", которую мы наблюдаем, является частью той холодной войны, которая, по сути, никогда и не заканчивалась. Она просто перешла в другую фазу.
Европа вынуждена считаться с глобальными лоббистами
– А если говорить о столкновении в рамках этой новой холодной войны, то полем стала даже не Украина, на которую вакцины у Запада просто не хватает, а Западная Европа. Мы видим, как из нескольких первоначально заявленных вакцин несостоятельной оказалась европейская AstraZeneka. И эта несостоятельность выгодна для обеих сторон глобального конфликта.
С одной стороны, целый ряд европейских стран усиленно пытаются побыстрее зарегистрировать вакцину из России, обеспечив к ней доступ для своих граждан. А с другой стороны, существует мощнейшее политическое лобби, вероятно, инспирированное Соединёнными Штатами, которое им мешает это сделать. Это лобби требует, чтобы Европа прививалась вакциной Pfizer.
Что происходит с Европой в политическом смысле? И к чему это приведёт? Не приведёт ли это в какой-то относительно короткой перспективе к тому, что Европа будет разочарована в своём заокеанском партнёре в связи с тем, что вакцины не хватает?
Г.Ф.: Европа неоднородна. И там есть страны, которые имеют более или менее самостоятельную позицию по многим принципиальным вопросам. Даже Польша, будучи католической страной, нередко входит в противостояние с Западом по принципиальным для себя вопросам. Но это не мешает ей оставаться верным партнёром США и западных стран по другим вопросам.
Поэтому европейские политические власти вынуждены считаться с таким откровенным лоббизмом со стороны глобальных финансовых промышленных корпораций, американского истеблишмента, представляющего интересы крупного капитала.
"Тур-укол" – новое слово в туриндустрии?
– Вы сейчас сказали очень важную фразу о глобальном влиянии крупных корпораций. То есть мы перешли к теме нашей беседы – к большой лоббистской политике. В этой связи я хотел бы, чтобы мы сейчас услышали мнение Яна Владимировича Власова, председателя Всероссийского союза пациентов, доктора медицинских наук. Как раз о том, какую роль в вакцинной политике играет большая мировая политика сегодня.
Ян Власов: Политика сквозит абсолютно везде, это общий забег, в котором участвуют все страны. Жители Европы хотят прививаться, они понимают необходимость вакцинации, и им не так важно, будет это Pfizer, AstraZeneka или вакцины, созданные в России. Неважно, в какой стране человек живёт, у него есть право выбора.
В аэропортах, насколько я слышал, есть уже службы, которые позволяют людям, даже не пересекая границу, поставить вакцину прямо в терминале. Ну то есть понятно, что это и политика, и бизнес, и, безусловно, вопросы, связанные со здоровьем. И понять зарубежных граждан тоже можно – все хотят жить и не бояться.
– Вот, очень важная история – "тур-укол". Действительно, постепенно активно начинает развиваться вакцинный туризм. Пока это не массовое явление, но даже среди моего круга знакомств нашлось два человека из Италии, которые специально прилетели в Москву из-за вакцинации. Они не очень понимали, как у нас всё устроено, и были очень удивлены тому, что в Москве можно просто прийти в торговый центр и без особой очереди уколоться, а потом выждать две недели и прийти ещё раз.
Насколько мне известно, созданы уже две туристические компании, специализирующиеся на "вакцинном туризме" в Россию. Что-то подобное, судя по сообщениям прессы, начинает создаваться и в Германии. Что очень важно, именно в Германии начинает появляться и очень серьёзное политическое противодействие этому. И, например, знаменитая буржуазная немецкая партия "зелёных" очень резко выступает как против "вакцинного туризма", так и против поставок в страну "Спутника V" из России – мол, недостаточно он исследован. Тут они явно поют с заокеанского голоса.
На этом фоне хотелось бы спросить: что будет дальше? Станет ли у нас в Европе больше друзей или врагов? В результате этой "вакцинной войны" Западная Европа отшатнётся от нас ещё дальше, став более преданным союзником США, или у нас там заведётся больше друзей, как в Германии говорят, "Путин ферштейнерс"? И вот эти люди, которые понимают Путина, начнут в каком-то смысле задавать тон европейской политике...
Г.Ф.: Конечно, никакого массового туризма "тур-укол" не будет. Это останется на индивидуальном уровне и не будет носить массовый характер.
Что касается наших вакцин, свою роль играет и информационная кампания. Та же Pfizer очень нехорошо себя показала в Великобритании, против неё там почти официально выступила часть истеблишмента. Социологи тоже говорят, что доверие к этой вакцине упало, а к "Спутнику V" в это же время увеличилось. Но в целом пока общественное мнение не качнулось в ту или иную сторону, поэтому и идёт такая чёткая и жёсткая конкуренция. Человечество и страны ещё не определились, они на перепутье, как у того камня.
Германия всё проспала
– Я вынужден констатировать, что наш гость довольно элегантно ушёл от ответа на вопрос, что же будет в политическом смысле. Но я надеюсь, что ответ всё-таки будет получен. А пока с нами на связь выходит немецкий политолог Александр Рар. От него мы узнаем, как развивается ситуация в Германии в отношении России.
Александр Рар: Евросоюз и отдельные правительства Европы сделали ряд крупных ошибок как при производстве вакцин, так и при их закупке. Конкуренция – это нормально. Другое дело – политические разногласия, которые заметны внутри самого Запада.
Германия, где, как утверждается, самая лучшая здравоохранительная система, ситуацию с пандемией проспала. Вот и локдаун опять собираются вводить, а СМИ сообщают, "как всё плохо" и людей надо запирать. Фото: Clemens Bilan / Pool / Globallookpress
Есть страны, которые наотрез отказываются закупать "Спутник V", что свидетельствует об их непримиримом отношении к России. И это отчасти понятно – западные СМИ всегда максимально ядовито пишут о том, что происходит у русских – мол, в этой стране "плюют на смерть людей" и так далее.
В Германии, где, как утверждается, самая лучшая здравоохранительная система, поначалу были определённые успехи в борьбе в коронавирусом. А сейчас все задают себе вопрос: почему тогда за год пандемии невозможно было построить какие-то дополнительные госпитали, создать необходимые условия, а не лечить четыре-пять тысяч человек, для которых предоставляются специальные койки?
Но посмотрите на СМИ в России, которые пытаются обеспечить какой-то оптимизм у людей. Говорят, что да, осторожно, не заражайтесь. Но в то же самое время всё идет к лучшему. А в Германии читаешь и узнаёшь, что всё идёт к худшему, что нужно снова запирать людей. Вот и локдаун опять сейчас хотят вводить. И в Германии 70% поддерживают этот карантин, настолько они боятся за жизнь. В России же всё иначе: люди требуют от правительства, чтобы их не закрывали в карантине.
Либеральный истеблишмент Европы всегда будет считать Россию врагом
– Александр Рар затронул очень важную тему, которая расширяет пространство нашего сегодняшнего разговора. Он сказал, что у России не одно, а сразу два преимущества перед странами Западной Европы. Это не только вакцина как таковая, но это организация самой жизни, которая оказалась более предпочтительной для людей в сравнении с тем, что делается в Германии.
Россия, пережив первые несколько недель жёсткого локдауна, нашла в себе силы попытаться вернуться к обычной жизни, благодаря чему экономике и социальной сфере был нанесён меньший ущерб. И выясняется, что в России лучше оказалась организованной система здравоохранения, на людей накладывают меньше ограничений.
К чему это приведёт в чуть более долгосрочном плане? Они станут для нас более жёсткими врагами, обидевшись на то, что у нас что-то лучше, или попытаются взять с нас пример и в перспективе даже станут нашими союзниками?
Г.Ф.: Ну, отвечаю на ваш вопрос прямо и открыто. На уровне народной дипломатии друзей у нас станет больше. Простые люди, которые не видят вот этих политических хитросплетений, всегда между собой лучше находят язык.
Другое дело – либеральный истеблишмент. Пока он находится у власти, у нас ничего не сдвинется, даже если они все скопом примут "Спутник V" как единственную вакцину. Всё равно они, выйдя из кризиса, продолжат кричать, что Россия – это плохая страна, и политически их что-то не устраивает. Это видели множество раз. Так что союзники у нас могут появиться в Европе только при смене истеблишмента либо при усилении каких-то других сил, находящихся сейчас на втором плане.
– Вы сейчас ещё одну очень важную тему вытащили на поверхность: как европейская бюрократия приспосабливалась к ситуации с пандемией, локдаунам и борьбе людей за свои права в этой ситуации. Об этом мы просим рассказать московского политолога, главу экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова.
Глеб Кузнецов: В любой европейской стране на сайте их Минздрава есть так называемый вакцинный калькулятор, где можно узнать примерную дату своей вакцинации, которая зависит от возраста и наличия хронических заболеваний. И может оказаться, что очередь подойдёт где-то к Рождеству. Поэтому люди, узнав об этом, начинают тосковать и готовы лететь в Москву, чтобы привиться "Спутником V" прямо в торговом центре.
То есть здесь речь уже даже не о качестве вакцины, которая, безусловно, получилась очень хорошей, а о её доступности. Речь о том, насколько европейская бюрократия усложняет доступ к вакцинации. Там есть очень чёткий порядок. И пока людей из предыдущей группы населения всех целиком не привьют, следующей группе населения не начинают. Вот это – так называемый "европейский путь". Но до такого абсурда даже при плановой экономике в СССР не доходили.
Они ищут свой путь в мире глобальной конкуренции
– Между тем происходит очень тяжёлое обострение международной напряжённости, в котором Евросоюз как политическая сила выступает не на стороне России, а стремится выполнить волю Соединённых Штатов. Каким образом они могут попытаться или не могут попытаться использовать вакцинную ситуацию, для того чтобы обострить напряжённость ещё больше?
Г.Ф.: Сейчас Европа находится в очень сложной ситуации, она оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, на истеблишмент давят Соединённые Штаты Америки и глобальные корпорации, в том числе фармацевтические, у которых есть огромное лоббистское влияние.
У нас ограничения сняли, потому что поняли: если будет ещё один локдаун, наша экономика может просто не выдержать, Боливар не выдержит двоих. И мы пошли по другому пути.
Политический истеблишмент США, Евросоюза всегда будет относиться к России с недоверием и с нелюбовью. У них есть свои интересы, которые сконцентрированы в экономике. А сейчас, когда ширится глобализм, все противоречия с нами будут только обостряться.
Если говорить о "Спутнике V", то он, как и любая другая вакцина, – это инструмент глобальной конкуренции и глобального доминирования. В своё время люди и страны рвались в космос, понимали, что это в перспективе будет их конкурентным преимуществом, так и сейчас. Потому что вакцина или какой-либо иной инструмент помогут быть впереди планеты всей.
– Блестяще. И мы боремся со Штатами за то, чтобы быть впереди планеты всей.
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