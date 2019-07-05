Холодная китайская угроза Америке и окно возможностей для России • 95 • Аналитика Новый дивный мир меняет очертания

Вряд ли сегодня стоит рассчитывать на то, что торговая война США с Китаем вот так просто и кончится. Дело в том, что даже при наличии доброй воли у национальных лидеров соперничество в сфере бизнеса затрагивает всё больше сегментов экономики. К тому же традиционные опасения апологетов экономической войны (масштабные китайские вливания в американские государственные облигации и фактическое закабаление стран Азии и Африки, через которые проходит проект «Один пояс – один путь») пополнились новыми и отнюдь не эфемерными угрозами.



Китайский промышленный и логистический рывок позволяет ему влиять, а по оценкам некоторых экспертов, в ближайшем будущем и контролировать глобальные производственные цепочки. Кстати о скорости. Проект «Один пояс – один путь» был впервые озвучен председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года. И уже за шесть, повторяю, всего за шесть лет прибрёл зримые черты, инфраструктуру и поистине мировое влияние. «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны.









На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб — 21 трлн. долларов США. Так, по словам Кристофера О'Ди, члена НКО Business Executives for National Security и Naval War College Foundation, угроза для Америки существенна:



«Господство Китая в мировом производстве основывается на триаде коммерческих возможностей, которые стали побочными продуктами индустриализации страны. В Китае накоплен опыт в области строительства и эксплуатации портов, контейнерных перевозок и логистики, а также электронных сетей.

В совокупности это позволило стране предложить иностранным компаниям удобство универсального шоппинга — недорогое производство и надежное глобальное распространение с прибрежных производственных площадок Китая. Китайская портовая и логистическая сеть также позволяет осуществлять кибер-надзор, увеличивает китайские финансовые рычаги влияния на западные страны и обеспечивает Китаю круглосуточное присутствие в глобальном океане, что угрожает ограничить доступ ВМС США к растущему списку коммерческих объектов и портов под китайским контролем».



Российское окно возможностей

Америка агрессивно отвечает на угрозы. На примере компании Huawei, которая подверглась беспрецедентным санкциям, видно, что Вашингтон не остановится ни перед чем — ничего подобного в истории телекоммуникационного рынка ещё не происходило. Google под давлением указа президента США фактически запретила китайцам почти всё: самую популярную мобильную операционную систему, фирменные сервисы и даже банальное взаимодействие между сотрудниками двух корпораций.



Однако вполне ожидаемые протесты мирового экономического сообщества возымели свое действие. Президент Трамп постарался подтвердить многочисленные сообщения СМИ о «большом перемирии» делом. В последних числах июня после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20 хозяин Белого дома дал согласие американским компаниям продавать свое оборудование китайской Huawei, если такие сделки не представляют угрозы для нацбезопасности страны.



Но, зная Америку, я думаю, никто не сомневается, что давление на Китай будет продолжено и усилено. На примере сопротивления строительству "Северного потока 2" прекрасно видно, что американцы не стесняются использовать санкции или угрозы санкций против частных компаний в качестве инструмента геополитического давления на ту или иную страну в целом.



Ожидается в санкционных списках появление логистических и промышленных компаний, которые работают с китайскими партнерами, с китайскими портовыми операторами. Америка не привыкла договариваться. Перед участниками проекта «Один пояс — один путь» будет ставиться простой выбор: или вы с нами, или вся мощь экономического, политического, а возможно, и военного влияния Америки будет направлена на изгнание из портов этих стран китайских компаний.







Чем это грозит России? Как ни странно, на сегодняшний момент для России – это окно возможностей. Естественно торговая война Америки и Китая коснется всех ведущих экономик мира. Северный морской путь и по климатическим (глобальное потепление увеличило сроки навигации), и по политическим (значение Арктики в мировой политике выросло буквально за последние несколько лет), и по экономическим (ресурсная база Земли истощается) причинам с задворок выходит на авансцену мировой политики и экономики.



А видно ли Пекин из Арктики?

Американские «ястребы» всегда рассчитывали на то, что Суэцкий и Панамский каналы, и даже Малаккский пролив легко перекрываются военно-морским флотом США. И обращение китайских товаров по земному шару будет остановлено. Но укрепление российско-китайских отношений способно отнюдь не виртуально, а фактически поставить крест на этих планах.





Не случайно одним из важнейших итогов встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках G20 стали слова председателя КНР:

«Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня за последние 70 лет. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу».



«Будем продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС с китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути с целью формирования в перспективе большого евразийского партнерства»,

— в свою очередь, добавил Путин.



Очевидно, что получатель послания, Дядя Сэм, понял всё правильно.





Перемирие?



И в данном случае это шанс России стать арбитром между США и Китаем, извлекая прибыль и политическую выгоду от использования «Северного морского пути». Стать ведущим партнером в игре – это сулит России и возможности, и угрозы. Наши американские «друзья» уже осознали важность Севморпути в экономической безопасности Китая.



Британский журналист Хамфри Хоксли пишет в японском издании деловой информации «Nikkei»:



«Если США возьмутся за разрыв китайских производственных и логистических цепочек (а дополнительным бонусом такого разрыва будет серьезный ущерб европейским компаниям), то под раздачу попадут не только Греция, Италия и Шри-Ланка (это всего лишь некоторые из стран, которые активно сотрудничают с Китаем по портовым и логистическим темам «Шелкового пути»), но и Россия.

В этом сценарии от России впредь будут требовать не только отдать Украине Крым, Грузии Абхазию и Южную Осетию, а также отказаться от «Северного потока 2», но и закрыть для Китая Северный морской путь, а в идеале — передать его под «международное управление».



В общем, всё как всегда, только армия и флот способны помочь России отстоять северный форпост своих интересов – теперь уже в целях финансового процветания, став единственным окном для китайских производителей. Вряд ли сегодня стоит рассчитывать на то, что торговая война США с Китаем вот так просто и кончится. Дело в том, что даже при наличии доброй воли у национальных лидеров соперничество в сфере бизнеса затрагивает всё больше сегментов экономики. К тому же традиционные опасения апологетов экономической войны (масштабные китайские вливания в американские государственные облигации и фактическое закабаление стран Азии и Африки, через которые проходит проект «Один пояс – один путь») пополнились новыми и отнюдь не эфемерными угрозами.Китайский промышленный и логистический рывок позволяет ему влиять, а по оценкам некоторых экспертов, в ближайшем будущем и контролировать глобальные производственные цепочки. Кстати о скорости. Проект «Один пояс – один путь» был впервые озвучен председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года. И уже за шесть, повторяю, всего за шесть лет прибрёл зримые черты, инфраструктуру и поистине мировое влияние. «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны.На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб — 21 трлн. долларов США. Так, по словам Кристофера О'Ди, члена НКО Business Executives for National Security и Naval War College Foundation, угроза для Америки существенна:Америка агрессивно отвечает на угрозы. На примере компании Huawei, которая подверглась беспрецедентным санкциям, видно, что Вашингтон не остановится ни перед чем — ничего подобного в истории телекоммуникационного рынка ещё не происходило. Google под давлением указа президента США фактически запретила китайцам почти всё: самую популярную мобильную операционную систему, фирменные сервисы и даже банальное взаимодействие между сотрудниками двух корпораций.Однако вполне ожидаемые протесты мирового экономического сообщества возымели свое действие. Президент Трамп постарался подтвердить многочисленные сообщения СМИ о «большом перемирии» делом. В последних числах июня после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20 хозяин Белого дома дал согласие американским компаниям продавать свое оборудование китайской Huawei, если такие сделки не представляют угрозы для нацбезопасности страны.Но, зная Америку, я думаю, никто не сомневается, что давление на Китай будет продолжено и усилено. На примере сопротивления строительству "Северного потока 2" прекрасно видно, что американцы не стесняются использовать санкции или угрозы санкций против частных компаний в качестве инструмента геополитического давления на ту или иную страну в целом.Ожидается в санкционных списках появление логистических и промышленных компаний, которые работают с китайскими партнерами, с китайскими портовыми операторами. Америка не привыкла договариваться. Перед участниками проекта «Один пояс — один путь» будет ставиться простой выбор: или вы с нами, или вся мощь экономического, политического, а возможно, и военного влияния Америки будет направлена на изгнание из портов этих стран китайских компаний.Чем это грозит России? Как ни странно, на сегодняшний момент для России – это окно возможностей. Естественно торговая война Америки и Китая коснется всех ведущих экономик мира. Северный морской путь и по климатическим (глобальное потепление увеличило сроки навигации), и по политическим (значение Арктики в мировой политике выросло буквально за последние несколько лет), и по экономическим (ресурсная база Земли истощается) причинам с задворок выходит на авансцену мировой политики и экономики.Американские «ястребы» всегда рассчитывали на то, что Суэцкий и Панамский каналы, и даже Малаккский пролив легко перекрываются военно-морским флотом США. И обращение китайских товаров по земному шару будет остановлено. Но укрепление российско-китайских отношений способно отнюдь не виртуально, а фактически поставить крест на этих планах.Не случайно одним из важнейших итогов встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках G20 стали слова председателя КНР:— в свою очередь, добавил Путин.Очевидно, что получатель послания, Дядя Сэм, понял всё правильно.И в данном случае это шанс России стать арбитром между США и Китаем, извлекая прибыль и политическую выгоду от использования «Северного морского пути». Стать ведущим партнером в игре – это сулит России и возможности, и угрозы. Наши американские «друзья» уже осознали важность Севморпути в экономической безопасности Китая.Британский журналист Хамфри Хоксли пишет в японском издании деловой информации «Nikkei»:В общем, всё как всегда, только армия и флот способны помочь России отстоять северный форпост своих интересов – теперь уже в целях финансового процветания, став единственным окном для китайских производителей. Николай Николаев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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