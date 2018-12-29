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Холодная голова и «кочка зрения»

29 декабря 2018, 15:54  •  79 • В России

Читаю реакцию объединившихся в общем хоре злобствующих либералов и патриотов-«всепропальщиков» на опрос китайского издания Global Times и чувствую, как волосы поднимаются на затылке. Китайские журналисты спросили своих читателей, отношения с какой страной мира у КНР на первом месте. На первом месте по важности в области политики и торгово-экономических отношений – Соединенные Штаты Америки. Россия – на втором. И дружный хор: одни злорадствуют: «Вот вам все эти заигрывания Кремля с Пекином, а на самом деле отношения с Вашингтоном для КНР важнее! Выкусите!», вторые сокрушаются: «До чего Путин страну довел! Китай переориентировался на Америку!»

Один вопрос: ребят, а вы это серьезно так кричите? Или просто отрабатываете, как принято сейчас говорить, методичку. Да, более 60% китайцев поставили на первое по важности место отношения с США. Но почти 40% высказались о важности развития их с Россией. А на третьем месте – объединенный Евросоюз, который отстал с гигантским отрывом – 21% опрошенных. Дальше Япония (12%), соседи по Юго-Восточной Азии (примерно 7% в сумме), страны Латинской Америки (около 5%). И это очень хороший результат.

Отношения с США важны для Китая в первую очередь тем, чтобы не допустить агрессии или враждебных действий со стороны Вашингтона, в том числе и в сфере экономики. США и КНР – крупнейшие взаимные торговые партнеры на планете. Недружественные действия любой из сторон могут погрузить не только их, но и мировую экономику в хаос, превратив жизнь их населения в кошмар. Не говоря уже о том, что США имеют возможность чуть ли не полного уничтожения нынешнего Китая в случае войны, пусть и самим США от этого очень не поздоровится. Себе вопрос задайте: имея соседа, который может вас убить и регулярно бряцает ружьем проходя по всей деревне из конца в конец, важно ли вам будет иметь с ним нормальные отношения? А еще лучше – иметь возможность влияния на его поведение. Важный – еще не значит лучший, близкий или родственный.

Особенность наших же взаимоотношений с КНР заключается в том, что войны между нашими государствами быть не может, и мы развиваемся, помогая друг другу. И в результате именно этого мы на втором месте по важности отношений. Мы, а не Евросоюз, торговля с которым у Китая также существенно больше, чем с Россией и у того, и у другого.

И это, кстати говоря, косвенно подтверждается ответами на другой вопрос этого исследования. О популярности других стран среди китайцев. Россия в этом читательском рейтинге в первой десятке, хоть и на восьмом месте. Действительно, трудно конкурировать с комфортными. тихими и спокойными Швейцарией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром после наших бурных 90-х. Не зря же одно из самых популярных китайских проклятий звучит, как пожелание «жить в эпоху перемен». К тому же, после развала СССР мы, как страна, для китайцев в их сознании превратились на какое-то время из заботливого, пусть и сурового «старшего брата» в «младшую сестру» с признаками поведения девушки с «пониженной социальной ответственностью». И только последние лет десять, как стали «исправлять2 свой имидж. Но мы все равно остались даже после этого на 8-м месте, а США находятся на 13-м. Из всего 15-ти предложенных для оценки.

Поэтому – еще раз: можно, конечно, и дальше «покупаться» на чей-то громкий крик, заказную истерику. Увидев чью-то кочку зрения, непременно и без раздумий вскочить на нее и начать оглашать окрестности болота пронзительным и страдальческим воем. Только все это несерьезно и сразу ломается, если оставить голову трезвой и холодной, а к мышлению и анализу подключиться с логикой. И тогда многие крики станут. Как минимум, смешными и не стоящими вашего внимания. Так что не стоит сразу поднимать панику, если вам сказали, что вы плохо выглядите. Может, на вашу нервозную реакцию это и было рассчитано. Лучше сначала подойдите к зеркалу и убедитесь в этом сами.

Холодная голова и логика мышления – пожелания всем вам не только на празднование Нового Года, но и на весь 2019-й.

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