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Холодильник побеждает телевизор в Европе: Граждане ЕС не признали США "своими"

10 июня 2021, 23:50  •  74 • Политика
Граждане Евросоюза выразили недовольство политикой США. Навязанные американцами антироссийские санкции больно ударили по кошелькам и холодильникам европейцев, объяснил экономист и политолог Александр Дудчак.
Европейцы считают, что США не разделяют их ценности и убеждения, свидетельствуют данные опросов, проведённых среди граждан ЕС компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Александр Дудчак.
Прежде всего он отметил, что ЕС по-прежнему разделяет антироссийский курс США. Тем не менее Европа всё громче начинает выражать собственное мнение по целому ряду вопросов. Причиной такого положения дел политолог называет ограниченный доступ к правдивой информации о России.
Эксперт отметил, что на территории многих стран активно мешают работе русских СМИ. Кроме того, большая часть информационных потоков проходят через фильтр сильно предвзятых западных медиа. Однако мировая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 всё-таки заставила жителей ЕС посмотреть на мир более объективным взглядом, рассказал эксперт.
Американцы показали себя не с лучшей стороны в отношении Европы. Доходило даже до случаев государственного воровства масок, медикаментов и прочего. Россия же, напротив, не только не проявляла какую-либо агрессию, а всячески показывала готовность помогать,
- сказал Александр Дудчак.
Также он напомнил, что принятые под давлением США санкции против России сильно ощущаются в Европе. Из-за них ЕС потерял рабочие места и экспортные рынки, а простые европейцы ощутили, что это бьёт по их кошелькам и холодильникам.
Германия проявила свою волю в отношении "Северного потока - 2" только тогда, когда США довели дело до абсурда. Отношения ЕС и РФ улучшились бы естественным путём, если бы Штаты просто оставили другие страны в покое,
- отметил Александр Дудчак в беседе с Nation News.
При этом он добавил, что для Запада крайне трудно убрать политическую составляющую в отношениях с Россией. А Европа, как ни крути, всё же часть Запада.

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