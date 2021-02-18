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Холодильник made in Russia оскорбил украинского солдата

18 февраля 2021, 22:35  •  195 • Украина

Тут сразу две новости. Первая – солдаты вооруженных сил Украины заядлые тиктокеры; вторая – украинский военнослужащий высказал негодование по поводу российского холодильника на территории части.

А теперь магия соединения: военнослужащий из Украины выложил в TikTok видео-возмущение с обзором холодильника made in Russia. Видите ли, новый холодильник оскорбляет пользователя под ником @levkostop из-за мелкой надписи на шильдике о месте производства.

Армеец выражался как мог (матом), обращаясь к руководству ВСУ и власти Украины в целом. Он даже назвал это предательством… Просто инсталляция «Рука-лицо» в полный рост.

Пользователи в комментах разделились на два фронта. Одни подхватили настроение тиктокера и тоже стали набрасывать говно на вентилятор, а другие высказали весьма резонные замечания, например, что покупать друг у друга товары – это норма. Или вот:

В общем, все это и смешно, и грустно. Русофобия на Украине цветет и пахнет, а значит промывка мозгов солдатам прошла успешно. Интересно, в результате @levkostop таки осквернил свои продукты российским холодосом или вывесил их в пакете за окошко?

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