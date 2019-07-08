«Холод оздоравливает» Как в России и Грузии отреагировали на оскорбления Путина в эфире «Рустави 2»

В Тбилиси продолжаются протесты. На этот раз они разгорелись из-за омерзительной выходки грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире канала «Рустави 2». Около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» он сыпал оскорблениями в адрес россиян и президента Владимира Путина. Ругался грязно — матом. Причем на русском языке.

После грузины, недовольные антирусской провокацией, вышли на штурм телеканала. «Комсомолка» собрала реакцию грузинской и российской сторон на этот скандал.

Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ

Саломе ЗУРАБИШВИЛИ, президент Грузии:

«Такие действия служат либо началу новой войны, либо это реванш нескончаемому перевороту. Патриотизм — это другое, и защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь — это мирный путь, наша перспектива — это Европа, а наша сила — стабильность. Он позволил себе то, что не позволено Грузии! Это называется повреждение государственных интересов».

В пресс-службе президента добавили: «Президент безоговорочно осуждает слова ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.Фото: REUTERS

Мамуки БАХТАДЗЕ, премьер-министр Грузии:

«Я это обращение однозначно оцениваю как провокацию, послание, содержащее огромную опасность, направленное против мира и безопасности Грузии. Уверен, что все граждане и друзья Грузии не примут эту авантюру, все здравомыслящие люди оценят этот факт как политически очень опасное проявление»

Ника ГВАРАМИЯ, гендиректор телеканала «Рустави 2»:

«Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах».

Каха КАЛАДЗЕ, мэр Тбилиси:

«Очень невзрачно выглядит попытка Нацдвижения (бывшая правящая партия, - ред.) представить здоровую реакцию общества как давление на СМИ. Это полное нахальство, что подчеркивает реальные цели провокаций».

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

«Это беда Грузии»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир ДЖАРАБОВ, первый зампред комитета по международным делам Совфеда:

«Я поражён той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале. Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера».

Евгений ПРИМАКОВ, член комитета Госдумы по международным делам:

«Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение. Холод оздоравливает».

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ

Тина КАНДЕЛАКИ, журналист:

«Грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы».

Михаил СААКАШВИЛИ, экс-президент Грузии:

«На нашей стороне правда, и правду нужно передавать цивилизованной формой. Эпатаж и истеричность лишь повредят нашему делу».

Нино БУРДЖАНАДЗЕ, экс-глава парламента Грузии:

«Опасный саботаж и провокация против нашего государства. Категорически требую у правительства немедленно начать расследование и, исходя из интересов государства, принять адекватные меры».

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

«Может быть, уже пора ограничить наш рынок для грузинских товаров? А тем нашим компаниям, которые так стремились вложиться в грузинский бизнес, сочувствовать не надо. Они прекрасно понимали все риски. Настало время спокойных ответов. Не эмоциональных. Прагматичных. Хватит чувствовать себя вечно всем должными и во всем виноватыми».

Ольга СКАБЕЕВА, телеведущая:

«Мерзость и пошлость! <…> Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией».

Тимур ШАФИР, глава международного отдела Союза журналистов России:

«Это эскапада одного ущербного человека, к журналистике это никакого отношения не имеет. Это непрофессионально, гнусно, омерзительно. Как ещё охарактеризовать слова человека, который так себя ведёт, при этом пользуясь эфиром?»

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МНЕНИЕ

Габуния русско-грузинского мира

После такого концентрированно ненавистнического мата грузинского телеведущего до полного разрыва между народами остается совсем чуть-чуть (подробности)