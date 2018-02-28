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Холод не тетка: Украине пришлось греться европейским газом

28 февраля 2018, 09:54  •  750 • Политика
Сильные морозы вынудили Украину не только возобновить импорт газа из Европы, но даже увеличить его количество. А в итоге все равно греться от России.
На Украине, как и по всей России и Европе, наступило резкое похолодание, из-за которого Киеву пришлось срочно увеличивать поставку газа из Европы. В частности, из Словакии и Венгрии.
О дополнительных поставках сообщил Юрий Витренко, коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины". Морозы ударили по украинскому бюджету, но деваться некуда - не замерзать же! В итоге "Нафтогаз" берет дополнительно у европейцев по 12 млн кубометров газа в сутки.
- Холода сейчас пройдут. Нам не хватало, чтобы покрыть именно пиковое потребление, - уточнил Витренко для СМИ.
Для сравнения, в 2017-м Украине требовалось около 138 млн кубометров. Сейчас нужно больше - около 170 млн.
И платить Киеву за европейский газ приходится дороже. За политические принципы приходится раскошеливаться и переплачивать, ведь, по сути, Украина сейчас получает тот же российский газ, только через Европу. А посредники всегда обходились дороже.

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