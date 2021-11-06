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Холмогоров спрогнозировал незавидное будущее напавшим на отца с ребёнком: "С фактами в руках"

06 ноября 2021, 21:25  •  80 • Политика
Раскрыты личности задержанных за нападение на мужчину с ребёнком в Новой Москве. "С фактами в руках могу повторить: "2021 год войдёт как год столкновения азербайджанской диаспоры и русского гражданского общества", - прокомментировал Егор Холмогоров.
В Сеть попали имена и фамилии всех четверых напавших на отца с 4-летним ребёнком в Новой Москве. Ситуацию с личностями агрессоров прокомментировал русский публицист Егор Холмогоров.
Согласно данным МВД, все четверо являются уроженцами Азербайджана. При этом трое из них впоследствии получили гражданство России. По мнению Холмогорова, этот факт лишний раз доказывает сделанный им ранее прогноз.
Ну что ж. С фактами в руках могу повторить: "2021 год войдёт как год столкновения азербайджанской диаспоры и русского гражданского общества",
- написал он в своём Telegram-канале.
Холмогоров добавил, что азербайджанская диаспора могла бы спокойно принести извинения за произошедшее и выдать напавших на мужчину с ребёнком. Но вместо этого были запущены фейки про казахов.
Теперь, ребята, мы про вас знаем, что бить русских детей вам сладенько. И оргвыводы соответствующие сделали,
- подытожил публицист.
Тем временем стало известно, что дело о нападении на отца с ребёнком взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Надеемся, что все виновные будут наказаны по всей строгости. Кроме того, есть все основания лишить их гражданства,
- комментирует ситуацию Общество "Царьград".

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