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Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся

14 ноября 2021, 02:05  •  98 • Политика
Публицист, обозреватель Царьграда Егор Холмогоров опубликовал пугающую опечатку СМИ о "встрече Ельцина и Байдена". "Нельзя исключать", - заметил публицист, а после признался, что сам "в ужасе". Подписчики эксперта оценили то, "как тактично подан этот прогноз".
Публицист, обозреватель Царьграда Егор Холмогоров на своей странице в Facebook опубликовал странную опечатку СМИ.
"Ельцин и Байден могут встретиться в начале следующего года", - говорилось в заголовке заметки, скриншот которой сделал публицист. Если учесть, что экс-президент России Борис Ельцин умер в 2007 году, то опечатка выглядит весьма пугающей по своему смыслу.
Поначалу Холмогоров тактично отреагировал на заметку всего двумя словами: "Нельзя исключать".
Фото: скриншот facebook.com/holmogorov.egor
Намёк довольно тонкий. Но, учитывая то, что президенту США Джо Байдену 78-лет и он регулярно попадает в неприятные казусы, связанные с внезапной потерей памяти, ремарка Холмогорова довольно точна.
Подписчики вторят публицисту под публикацией.
"Весьма вероятно", - отреагировал на пост Александр Кравчук.
"Не исключено. Обращает внимание как тактично подан этот прогноз", - отметил Jovan Diroko.
А чуть позже и сам Холмогоров ещё раз призадумался над опечаткой и сам ужаснулся.
"Я тут в ужасе подумал: А если они имеют в виду ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ???? - поделился он своими сомнениями с подписчиками. - Сказано же что Ельцин встретится с Байденом, а не Байден с Ельциным…".

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