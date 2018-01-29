Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мира не получилось: Северная Корея собирается отказаться от участия в Олимпиаде ...
Валютный рынок не воспринимает всерьез предстоящий доклад Минфина и Госдепа США
Рукописи не горят
Михаил Делягин. Как прожить на прожиточный минимум
Главная / Политика

Холмогоров: Антипутинская ирония песни Ньюмана, взявшей "Грэмми", дала обратный эффект

29 января 2018, 17:54  •  262 • Политика
По словам обозревателя, в случае с президентом России почти все сказанное в песне оказалось верным.
Историк, публицист и обозреватель Егор Холмогоров прокомментировал Царьграду новость о том, что композиция "Путин" Рэнди Ньюмана получила премию "Грэмми". По его словам, хотя изначально автор пытался вложить в нее саркастический смысл, жизнь внесла свои коррективы.
"Надо понимать, что песня Ньюмана в известном смысле антипутинская, а в чем-то даже русофобская ирония", - отметил эксперт. Однако, по его словам, ирония получилась настолько тонкой, что привела практически к обратному эффекту.
"По сути, почти все сказанное им о Путине верно, а все отрицательные намеки, как правило, бьют мимо цели, особенно для русской аудитории", - подчеркнул Холмогоров.
По словам историка, можно говорить о том, что на примере "саркастической" песни Ньюмана мы можем наблюдать очередной, "какой уже по счету", пример того, как ненависть Запада к России и Путину за какой-то чертой переходит в притяжение и симпатию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

262
Источник
Похожие новости
29 января 2018, 17:54
Валютный рынок не воспринимает всерьез предстоящий доклад Минфина и Госдепа США
29 января 2018, 17:54
Песню Юлии Самойловой для "Евровидения-2018" рассекретят в марте
29 января 2018, 11:24
Япония сама проверит вертолеты США для возобновления их полетов

29 января 2018, 14:39
Родченков готовит новый фильм про допинг
29 января 2018, 11:24
Дорога к миру: Мадуро заявил о готовности подписать соглашение с оппозицией
29 января 2018, 21:09
Теперь и Израиль сверяет с Россией свою политику на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 января 2018, 14:24
В Кремле считают, что бойкот Олимпиады - не выход, есть более действенный метод
25 января 2018, 09:24
Штурмовать Донбасс бросят наследников Героев Советского Союза
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
24 января 2018, 01:24
ПАСЕ отомстила России скандалом вокруг Донбасса за нежелание платить взносы
24 января 2018, 01:24
На Украине требуют присоединить "исторические земли" России, Белоруссии и Польши
29 января 2018, 01:39
Тема закрыта: Украинский боксер поставил на место журналистов после вопроса о Крыме
27 января 2018, 04:09
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.