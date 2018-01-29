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Холмогоров: Антипутинская ирония песни Ньюмана, взявшей "Грэмми", дала обратный эффект
29 января 2018, 17:54 • 262 • Политика
По словам обозревателя, в случае с президентом России почти все сказанное в песне оказалось верным.
Историк, публицист и обозреватель Егор Холмогоров прокомментировал Царьграду новость о том, что композиция "Путин" Рэнди Ньюмана получила премию "Грэмми". По его словам, хотя изначально автор пытался вложить в нее саркастический смысл, жизнь внесла свои коррективы.
"Надо понимать, что песня Ньюмана в известном смысле антипутинская, а в чем-то даже русофобская ирония", - отметил эксперт. Однако, по его словам, ирония получилась настолько тонкой, что привела практически к обратному эффекту.
"По сути, почти все сказанное им о Путине верно, а все отрицательные намеки, как правило, бьют мимо цели, особенно для русской аудитории", - подчеркнул Холмогоров.
По словам историка, можно говорить о том, что на примере "саркастической" песни Ньюмана мы можем наблюдать очередной, "какой уже по счету", пример того, как ненависть Запада к России и Путину за какой-то чертой переходит в притяжение и симпатию.
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