Хоккей в эпоху пандемии: стартует новый сезон КХЛ • 69 • Аналитика © РИА Новости / Григорий Сысоев Второго сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и "Ак Барсом" стартует 13-й сезон КХЛ. Учитывая всю иррациональность "чертовой дюжины", ловишь себя на мысли: а что, если вдруг все проблемы, которые в последнее время будоражат отечественный клубный хоккей, совсем не случайны? Может быть, весь тот негатив, спровоцированный пандемией и введением жесткого потолка зарплат, ничто иное, как происки сил зла? Для тех, кто верит в магию чисел, наступают времена, когда держаться от хоккея следует подальше. Но люди, которые еще способны мыслить адекватно, понимают, что все эти суеверия - не более, чем бабушкины сказки. А с другой стороны – не стоит даже сомневаться, что в сложившихся обстоятельствах найдутся те, кто, используя этот пресловутый иррациональный фактор, попытаются свалить на него возможные организационные проколы и непродуманные решения. Всегда в гостях В пятницу смотрел по КХЛ ТВ матч Кубка мэра "Спартак" - "Витязь". И вот во время второго перерыва работники профильного хоккейного телеканала предложили зрителям одну тематическую программу… От просмотра которой волосы встали дыбом. А дело все в том, что снимали и монтировали ее полгода назад. Еще до того момента, как руководство КХЛ приняло решение об отмене плей-офф. Колоритный ведущий с неподобающей для работника кадра растительностью на лице постоянно напоминал зрителям о приближении 23-го февраля (!). И это за пять дней до старта нового чемпионата (!). Во время прямой трансляции матча одного из главных турниров межсезонья (!). Как принято говорить в таких ситуациях, выводы делайте сами. Что же касается непосредственно хоккея, то в подготовительно-карантинный период он радовал своей результативностью. Было заметно, что спортсмены соскучились по большой игре. Принципиально призываю всех пока воздержаться от оценки качества действий как хоккеистов в отдельности, так и команд в целом, потому что, как показывает практика, контрольные игры в межсезонье – всего лишь часть подготовки к чемпионату. А уж в нынешних условиях – и подавно. И что-то мне подсказывает, что как только начнется битва за очки, от этой разухабистости и романтики не останется и следа. Скорее всего, по ходу чемпионата мы станем свидетелями хоккейного варианта катеначчо в исполнении большинства команд. Связано это будет в первую очередь с общим уровнем мастерства, который, вне всяких сомнений, упадет из-за отсутствия креативных хоккеистов, олицетворявших КХЛ еще по ходу прошлого сезона. Плюс ко всему не добавит зрелищности и тот факт, что играть командам придется при полупустых трибунах. Кто-то скажет "спасибо и на этом", и будет прав. Однако факт остается фактом: в подобных условиях игры дома и в гостях, в первую очередь по действию команды хозяев, мало чем будут отличаться друг от друга. Сколько раз доводилось слышать от тренеров и хоккеистов, что на выезде играть легче, чем дома: на своем льду трибуны гонят тебя вперед, эмоции в такой ситуации захлестывают, приходится раскрываться, действуя в некоторых моментах себе во вред. На выезде все по-другому: с холодной головой спокойно играешь вторым номером, ловишь соперника на контратаках, а если еще и с реализацией порядок, то и положительный результат – не редкость. В нынешних, посткоронавирусных условиях, при минимальном количестве болельщиков на трибунах, все матчи чемпионата, по сути, станут гостевыми. Никто никого вперед не погонит, игрокам придется вытаскивать эмоций из себя. Вот только невозможно это делать на протяжении всей игры. И потому большую часть матча команды будут вынуждены уповать в первую очередь на слаженность действий и холодный расчет. Будьте готовы Предстоящий сезон не просто так еще до его начала окрестили особенным. Тринадцатый по счету, карантинно-больничный. Все знают, когда он начнется, но никто не ведает, когда он закончится. Явного фаворита нет, а это значит, что шансы на итоговый успех есть у многих. В такой ситуации журналистам необходимо постоянно быть начеку, а болельщиков хочется призвать к терпению, так как в нынешних условиях, на фоне общей нервотрепки, никто из клубных руководителей не будет сквозь пальцы смотреть на отсутствие результата и ждать у моря погоды. Сначала полетят тренерские головы. Ведь в отечественном клубном хоккее такая смена по ходу сезона является фирменным атрибутом. Благо без работы в настоящее время находится много известных специалистов. Так что тренеров, которые пока не у дел, призываю тоже быть начеку. Наряду с тренерами команд ни в коем случае нельзя расслабляться и хоккеистам. Необходимо выкинуть из головы мысли о том, что контракт подписан и до конца сезона я в безопасности. Дело в том, что с введением жесткого потолка зарплат у многих уменьшились оклады, однако при этом почему-то мало кто обратил внимание на то, что при снижении зарплаты автоматически сократилась и сумма отступных. Клубы, конечно, ограничили в тратах, но денег меньше у некоторых от этого не стало. Думаю, что при острой необходимости клубы с достатком без проблем пойдут на то, чтобы взять к себе достойного игрока, заплатив при этом компенсацию неугодным спортсменам. Плюс ко всему через два месяца откроется североамериканский рынок. А отечественные менеджеры, поверьте, очень активно его штудируют. И поэтому те игроки (причем совсем неважно, наши или легионеры), которые, подписав контракт, успокоятся или начнут валять дурака, к зиме рискуют остаться без работы. Так как, учитывая все наши нынешние условия, можно смело предположить, что найти себе место в КХЛ им будет очень сложно. Только представьте, что два ведущих российских защитника – Никита Нестеров и Вячеслав Войнов – пока сидят без контрактов! И это за полтора года до Олимпиады! Видимо, в совете директоров лиги, окончательно утверждая жесткий размер потолка зарплат, многие забыли, что отечественный клубный хоккей все еще продолжает существовать с лозунгом "Все для сборной, все для победы!" Свободные деньги? Удивительной и парадоксальной получилась ситуация, при которой некоторые клубы в преддверии старта нового сезона решились на проведение повсеместно модного нынче ребрендинга. Взяли, да и потратили определенную сумму денег на изменение внешнего вида. Придумали новую эмблему, поменяли расцветку, чтобы в новом сезоне предстать перед общественностью в новом, так сказать, свете. Кто-то скажет – и правильно, работают над имиджем, их желание меняться и идти навстречу пожеланиям болельщиков должно всячески приветствоваться, а тут опять какая-то критика. Но дело в том, что критика тут не какая-то, а самая конструктивная. Объясняю. С точки зрения маркетинга, ребрендинг – это процесс, связанный с изменением внешнего вида, чтобы заставить болельщиков тратить деньги на вещи из новой линейки сувенирной продукции. В связи с этим у меня вопрос: а на какую прибыль рассчитывают клубы, потратившиеся на этот пресловутый ребрендинг, если в нынешних посткоронавирусных условиях количество болельщиков на трибунах в среднем по стране не должно превышать 30% от общей вместимости спортсооружения? Уловили суть? Правильно. Вывод в такой ситуации можно сделать один: то, что этот самый ребрендинг некоторые в итоге провели, лишний раз доказывает, что в нашем клубном хоккейном хозяйстве больше любят не зарабатывать, а тратить. Что нам делать с Белоруссией? Источники заразы До недавнего времени я прекрасно понимал, что мне как журналисту, во время посещения хоккейных матчей, в нынешних условиях придется столкнуться с некоторыми сложностями в работе. Про маски и перчатки тут даже говорить не стоит, в наше время это само собой разумеющееся. Но оказалось, что для того, чтобы осуществлять свою профессиональную деятельность, мне необходимо не позднее чем за сутки до выбранного для посещения матча отправлять заявку в пресс-службу клуба-хозяина. Если попаду в квоту, равную десяти персонам, то повезло. Ну а на нет и суда нет – иди, пиши о чем хочешь, а на хоккее для тебя места нет. И это при наличии аккредитации на сезон! Но и это еще не все. Оказалось, что именно в журналистах лига видит главных распространителей коронавирусной инфекции. Иначе чем можно объяснить тот факт, что для того, чтобы получить допуск для работы в так называемой "Чистой зоне", где можно пообщаться с тренерами и хоккеистами, мне необходимо не позднее чем за четыре дня до этого сдать тест на COVID-19? С учетом того, что в хоккей в Москве и области играют практически ежедневно, получается, для того, чтобы иметь возможность выполнять свою работу, мне необходимо за месяц сдать семь таких тестов, а делать их я должен за счет своего работодателя. Самое интересное – министерство спорта совместно с Роспотребнадзором разрешили участникам соревнований тестироваться по необходимости. Естественно, что и болельщиков никто таким тщательным образом проверять не будет. Почему тогда этой процедуре решили подвергнуть журналистов – вопрос, на который пока нет четкого ответа даже у президента лиги. Глядя на нынешнюю ситуацию, связанную с допуском ограниченного числа болельщиков, и предстоящие сложности в работе журналистов, понимаешь, что становишься свидетелем того, как начинают сбываться мечты некоторых клубных руководителей прошлого, которые еще 15 лет назад (то ли в шутку, а то ли всерьёз) грезили о том, что была бы их воля, они бы ни фанатов, ни представителей пишущий братии и близко бы к ледовому дворцу не подпускали. Можно было бы последовать примеру Леонида Федуна и публично пригрозить собственным снятием с дистанции чемпионата… правда, я больше чем уверен, что отсутствия хоккейных материалов за моим авторством никто, скорее всего, даже не заметит. А некоторые особо вредные, и потому излишне дотошные люди, ещё и порадуются, что этот журналюга наконец-то перестал мешать им популяризировать хоккей. Понятно, что до подобного подарка в их адрес я никогда не опущусь. Поэтому, несмотря ни на что, буду и дальше выполнять свою работу – писать и говорить о хоккее. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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