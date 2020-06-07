Хоккеист Панарин оправдался за критику Путина. И тут же оскорбил народ

28-летний спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором уверенно заявлял, что его мнение схоже с желаниями большинства жителей страны (правда, не уточнил какой). Он вспомнил о тех, кто обвинял его в нелюбви к родине. Таких людей Панарин назвал "негодяями и подхалимами", пытающимися его "очернить".

Эти слова можно воспринимать как оскорбление российского народа, потому что обвиняли хоккеиста в нелюбви к родине практически все, кто слышал его предыдущие заявления.

Например, в 2019 году в одном из интервью Панарин уделил достаточно большое внимание российской политической системе. Он произнёс, что не поддерживает действующую власть, и раскритиковал президента Владимира Путина. После этого Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, порекомендовал молодому коллеге не бросаться "направо и налево такими словами, именами и прочими понятиями".