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Хоккеист Панарин оправдался за критику Путина. И тут же оскорбил народ
07 июня 2020, 18:00 • 111 • Политика
Российский хоккеист Артемий Панарин, который сейчас живёт за границей и является форвардом "Рейнджерс", оправдался за критику Путина, выразив свою "гражданскую позицию". И умудрился тут же оскорбить народ России.
28-летний спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал видеообращение, в котором уверенно заявлял, что его мнение схоже с желаниями большинства жителей страны (правда, не уточнил какой). Он вспомнил о тех, кто обвинял его в нелюбви к родине. Таких людей Панарин назвал "негодяями и подхалимами", пытающимися его "очернить".
Эти слова можно воспринимать как оскорбление российского народа, потому что обвиняли хоккеиста в нелюбви к родине практически все, кто слышал его предыдущие заявления.
Например, в 2019 году в одном из интервью Панарин уделил достаточно большое внимание российской политической системе. Он произнёс, что не поддерживает действующую власть, и раскритиковал президента Владимира Путина. После этого Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, порекомендовал молодому коллеге не бросаться "направо и налево такими словами, именами и прочими понятиями".
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