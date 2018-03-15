Хоккеист Овечкин проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин проголосует на выборах президента РФ 18 марта в Филадельфии. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

"Вашингтон" 18 марта проведет выездную игру регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии".

"Он сможет проголосовать в Филадельфии, где его команда в этот день будет проводить матч НХЛ. Александру помогут в российском консульстве. Скорее всего, все будет именно так", - сказал Чистяков.

Выборы президента России состоятся 18 марта, за пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").