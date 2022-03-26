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Ходорковского "выгнали" из "ВКонтакте"
26 марта 2022, 20:50 • 62 • Политика
Бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского "выгнали" из социальной сети "ВКонтакте". Его страницу заблокировали по требованию Генпрокуратуры.
При попытке открыть страницу беглого олигарха появляется надпись: "Этот материал заблокирован на территории России на основании требования Генеральной прокуратуры от 25.03.2022 №27-31-2022/354-22".
Также модераторы соцсети "ВКонтакте" ограничили доступ к странице издания TJournal, которое было заблокировано по решению Генпрокуратуры за распространение фейков о спецоперации России, и сообщества Ateo.
Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский может стать фигурантом уголовного дела в России. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить высказывания беглого олигарха по поводу спецоперации на Украине. Бородин отметил, что на страницах в соцсетях Ходорковский пытается не только дискредитировать русскую армию, но и призвать людей к саботажу.
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