Ходорковского "выгнали" из "ВКонтакте"

Бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского "выгнали" из социальной сети "ВКонтакте". Его страницу заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

При попытке открыть страницу беглого олигарха появляется надпись: "Этот материал заблокирован на территории России на основании требования Генеральной прокуратуры от 25.03.2022 №27-31-2022/354-22".

Также модераторы соцсети "ВКонтакте" ограничили доступ к странице издания TJournal, которое было заблокировано по решению Генпрокуратуры за распространение фейков о спецоперации России, и сообщества Ateo.

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский может стать фигурантом уголовного дела в России. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить высказывания беглого олигарха по поводу спецоперации на Украине. Бородин отметил, что на страницах в соцсетях Ходорковский пытается не только дискредитировать русскую армию, но и призвать людей к саботажу.