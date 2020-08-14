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Ходорковский заявил об отправке спецвойск в Белоруссию и призвал к бунту в Москве

14 августа 2020, 19:25  •  45 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский заявил об отправке спецвойск в Белоруссию. Он также призвал к бунту в Москве и Санкт-Петербурге, однако подписчики только покрутили пальцем у виска.
"АП тестирует российское общество на предмет отправки спецвойск в Белоруссию", - написал он в своём Twitter-аккаунте.
По словам олигарха, в Белоруссии якобы намерены "повторить сирийский вариант".
"Противостоять этому можно только на улицах Москвы, Питера и других городов России. Нельзя позволить Кремлю втянуть Россию ещё в одну войну!", - заявил он.
Фото: Скриншот Twitter/Ходорковский Михаил
При этом подписчики назвали бредом призывы Ходорковского и поинтересовались, не взломал ли его аккаунт какой-то школьник.
"Будто школьник украл аккаунт и пишет весь этот бред", - пишет @imerkouri
"Михаил Борисович, вы бредите", - отметил @_GEHaBOBKOB
"Что вы там жрёте? С чего Вас так прёт?", - заподозрил неладное @veberVK
"Михаил Борисович, у вас предсмертная агония?", - спросил "в лоб" @nevskygranit
При этом большинство сошлось во мнении, что "воинственный" Ходорковский сам "примет" участие в протестах, посиживая вечером "у камина с бокалом вискаря".

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