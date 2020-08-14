Ходорковский заявил об отправке спецвойск в Белоруссию и призвал к бунту в Москве

"АП тестирует российское общество на предмет отправки спецвойск в Белоруссию", - написал он в своём Twitter-аккаунте.

По словам олигарха, в Белоруссии якобы намерены "повторить сирийский вариант".

"Противостоять этому можно только на улицах Москвы, Питера и других городов России. Нельзя позволить Кремлю втянуть Россию ещё в одну войну!", - заявил он.

Фото: Скриншот Twitter/Ходорковский Михаил

При этом подписчики назвали бредом призывы Ходорковского и поинтересовались, не взломал ли его аккаунт какой-то школьник.

"Будто школьник украл аккаунт и пишет весь этот бред", - пишет @imerkouri

"Михаил Борисович, вы бредите", - отметил @_GEHaBOBKOB

"Что вы там жрёте? С чего Вас так прёт?", - заподозрил неладное @veberVK

"Михаил Борисович, у вас предсмертная агония?", - спросил "в лоб" @nevskygranit

При этом большинство сошлось во мнении, что "воинственный" Ходорковский сам "примет" участие в протестах, посиживая вечером "у камина с бокалом вискаря".