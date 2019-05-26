Ходорковский вызвал народный гнев "матчем Путина и Зеленского": "Дешёвый приём пропаганды"

Беглый олигарх Михаил Ходорковский вновь стал центром скандала в Сети. Народный гнев он вызвал своим провокационным опросом про "матч Путина и Зеленского". Своим подписчикам бизнесмен предложил сделать выбор в пользу одного из президентов - России или Украины либо же отметить "ничью".

"Матч Зеленский/Путин. Пока можем сравнить только инаугурацию и первые шаги: правительство в отставку/сохранить, закон о "незаконном обогащении"/... - указал Ходорковский, поинтересовавшись: - Кто пока ведет?"

В ответ его не просто высмеяли, но и довольно резко ответили, что вообще тот сравнивает разные весовые политические категории. Некоторые не сдерживались и отвечали олигарху нецензурной бранью.

"Вы пытаетесь сравнивать несравнимое", - пишут под постом одни.

"Неравные игроки, чтобы их сравнивать, - обращают внимание другие. - Путин на обложке Time был, и дай Бог Зеленскому там оказаться".

"Зеленский Путину не противник, - отмечают третьи. - Абсолютно разные весовые категории".

Нашлись и те, кто заподозрил Ходорковского в явном подпевании Киеву и даже назвал его "клоуном".

"МБХ пригласили участвовать в сериале "Слуга народа", 4 сезон. Одним клоуном стало больше. Или ковёрным???"

Были и те, кто в открытую обвинял олигарха в "дешёвом приёме пропаганды" и приводил эффектные сравнения.

"Дешёвый прием пропаганды - сравнивать зелёное с квадратным. Это то же самое, как сравнить Пеле с молодым сопляком, забившим красивый гол в чемпионате района (а был ли гол?)".

"Путин даже и не подозревает, что у него матч с Зеленским. Объясню, чтобы было понятно: Зеленский супротив Путина - это как владелец покосившейся "шиномонтажки" у дороги против владельца ЮКОСа".

Фото: twitter/mich261213