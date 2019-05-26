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Ходорковский вызвал народный гнев "матчем Путина и Зеленского": "Дешёвый приём пропаганды"
26 мая 2019, 13:09 • 58 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский опубликовал у себя в Twitter опрос по "матчу Путина и Зеленского", предложив подписчикам выбрать, "кто ведёт?". И вызвал этим опросом настоящий народный гнев. "Дешёвый приём пропаганды", - упрекнули олигарха в Сети и даже записали его в "клоуны", участвующие в новом сезоне сериала "Слуги народа".
Беглый олигарх Михаил Ходорковский вновь стал центром скандала в Сети. Народный гнев он вызвал своим провокационным опросом про "матч Путина и Зеленского". Своим подписчикам бизнесмен предложил сделать выбор в пользу одного из президентов - России или Украины либо же отметить "ничью".
"Матч Зеленский/Путин. Пока можем сравнить только инаугурацию и первые шаги: правительство в отставку/сохранить, закон о "незаконном обогащении"/... - указал Ходорковский, поинтересовавшись: - Кто пока ведет?"
В ответ его не просто высмеяли, но и довольно резко ответили, что вообще тот сравнивает разные весовые политические категории. Некоторые не сдерживались и отвечали олигарху нецензурной бранью.
"Вы пытаетесь сравнивать несравнимое", - пишут под постом одни.
"Неравные игроки, чтобы их сравнивать, - обращают внимание другие. - Путин на обложке Time был, и дай Бог Зеленскому там оказаться".
"Зеленский Путину не противник, - отмечают третьи. - Абсолютно разные весовые категории".
Нашлись и те, кто заподозрил Ходорковского в явном подпевании Киеву и даже назвал его "клоуном".
"МБХ пригласили участвовать в сериале "Слуга народа", 4 сезон. Одним клоуном стало больше. Или ковёрным???"
Были и те, кто в открытую обвинял олигарха в "дешёвом приёме пропаганды" и приводил эффектные сравнения.
"Дешёвый прием пропаганды - сравнивать зелёное с квадратным. Это то же самое, как сравнить Пеле с молодым сопляком, забившим красивый гол в чемпионате района (а был ли гол?)".
"Путин даже и не подозревает, что у него матч с Зеленским. Объясню, чтобы было понятно: Зеленский супротив Путина - это как владелец покосившейся "шиномонтажки" у дороги против владельца ЮКОСа".
Фото: twitter/mich261213
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