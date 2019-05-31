Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов: Стало известно о новых преступлениях олигарха

Против олигарха Михаила Ходорковского завели третье по счёту уголовное дело. По данным следствия, бизнесмен получил контроль над государственной нефтяной компанией "ЮКОС" при помощи взятки в несколько сотен миллионов долларов.

Схема Ходорковского

Каким образом олигарху удалось стать единоличным владельцем "ЮКОСа", объяснил советник генпрокурора России Салават Каримов. По его информации, Ходорковский вышел на контакт с топ-менеджерами госкомпании и предложил им взятку в размере 250 миллионов долларов. В обмен на это они убедили правительство "сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора". Не трудно догадаться, что этим самым "эффективным инвестором" оказался Ходорковский.

В преступной схеме принял участие сам олигарх, а также первый вице-президент "ЮКОСа" Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

"Ходорковский им гарантировал выплату стоимости 15-процентного пакета акций "ЮКОСа", которая равнялась - уже рыночная стоимость - 2 миллиардам долларов", - рассказал в интервью НТВ советник генпрокурора России.

50 миллиардов за границу

Помимо захвата государственной нефтяной компании преступным путём, Ходорковский и его партнёры по "ЮКОСу" вывели из России порядка 51 миллиарда долларов. Эти деньги были украдены у миноритарных акционеров компании. По словам советника генпрокурора России, большая часть украденной суммы осела в банках Нидерландов.

Недвижимость в Москве

Несмотря на свой побег из России, олигарх продолжает оставаться владельцем элитной недвижимости в Москве. Он так и не продал свой особняк на Рублёвке и сейчас получает за каждый месяц аренды порядка 800 тысяч рублей. Элитная недвижимость располагается в посёлке Яблоневый Сад в деревне Жуковка.

Кроме того, олигарх, предположительно, по-прежнему владеет Домом приемов "ЮКОСа", который построен в георгианском стиле и напоминает английский замок. Его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров, а стоимость аренды для проведения корпоративов - около полумиллиона рублей.

Уголовные дела Ходорковского

Дело о незаконном захвате контроля над "ЮКОСом" является уже третьим по счёту в отношении олигарха. В 2005 году он был осуждён и признан виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других экономических преступлениях. В 2010 году Ходорковского признали виновным в деле о хищениях нефти. В общей сложности олигарх провёл за решеткой порядка 8 лет.

Убийство на день рождения

Помимо экономических преступлений Ходорковского подозревают в причастности к заказному убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Градоначальник застрелен из автомата 26 июня 1998 года по дороге на работу. По одной из версий, олигарх решил устранить мэра из-за его обвинений в адрес "ЮКОСа", а датой исполнения "заказа" был выбран день рождения Ходорковского - 26 июня.

Жизнь за границей

В настоящий момент олигарх проживает в Европе и занимается спонсированием различной антироссийской деятельности. Правоохранительные органы России предпринимают попытки добиться ареста олигарха по линии Интерпола, но пока безуспешно.