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Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов: Стало известно о новых преступлениях олигарха
31 мая 2019, 19:54 • 70 • Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о третьем деле против олигарха-уголовника Михаила Ходорковского. По данным следствия, он вывел из России за границу более 50 миллиардов долларов.
Против олигарха Михаила Ходорковского завели третье по счёту уголовное дело. По данным следствия, бизнесмен получил контроль над государственной нефтяной компанией "ЮКОС" при помощи взятки в несколько сотен миллионов долларов.
Схема Ходорковского
Каким образом олигарху удалось стать единоличным владельцем "ЮКОСа", объяснил советник генпрокурора России Салават Каримов. По его информации, Ходорковский вышел на контакт с топ-менеджерами госкомпании и предложил им взятку в размере 250 миллионов долларов. В обмен на это они убедили правительство "сконцентрировать акции в руках эффективного инвестора". Не трудно догадаться, что этим самым "эффективным инвестором" оказался Ходорковский.
В преступной схеме принял участие сам олигарх, а также первый вице-президент "ЮКОСа" Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
50 миллиардов за границу
Помимо захвата государственной нефтяной компании преступным путём, Ходорковский и его партнёры по "ЮКОСу" вывели из России порядка 51 миллиарда долларов. Эти деньги были украдены у миноритарных акционеров компании. По словам советника генпрокурора России, большая часть украденной суммы осела в банках Нидерландов.
Недвижимость в Москве
Несмотря на свой побег из России, олигарх продолжает оставаться владельцем элитной недвижимости в Москве. Он так и не продал свой особняк на Рублёвке и сейчас получает за каждый месяц аренды порядка 800 тысяч рублей. Элитная недвижимость располагается в посёлке Яблоневый Сад в деревне Жуковка.
Кроме того, олигарх, предположительно, по-прежнему владеет Домом приемов "ЮКОСа", который построен в георгианском стиле и напоминает английский замок. Его площадь составляет 4 тысячи квадратных метров, а стоимость аренды для проведения корпоративов - около полумиллиона рублей.
Уголовные дела Ходорковского
Дело о незаконном захвате контроля над "ЮКОСом" является уже третьим по счёту в отношении олигарха. В 2005 году он был осуждён и признан виновным в мошенничестве, присвоении чужого имущества, неуплате налогов и других экономических преступлениях. В 2010 году Ходорковского признали виновным в деле о хищениях нефти. В общей сложности олигарх провёл за решеткой порядка 8 лет.
Убийство на день рождения
Помимо экономических преступлений Ходорковского подозревают в причастности к заказному убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Градоначальник застрелен из автомата 26 июня 1998 года по дороге на работу. По одной из версий, олигарх решил устранить мэра из-за его обвинений в адрес "ЮКОСа", а датой исполнения "заказа" был выбран день рождения Ходорковского - 26 июня.
Жизнь за границей
В настоящий момент олигарх проживает в Европе и занимается спонсированием различной антироссийской деятельности. Правоохранительные органы России предпринимают попытки добиться ареста олигарха по линии Интерпола, но пока безуспешно.
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