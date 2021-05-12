Ходорковский выдал своё участие после утверждённого декрета Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее утвердил декрет о передаче полномочий Совбезу в случае его насильственной смерти. Новость об этом не прошла мимо Михаила Ходорковского. Беглый олигарх не преминул показать свою причастность к событиям в республике.

Ходорковский, столь активно комментирующий события в России, заинтересовался и Белоруссией. На своё участие он намекнул в посте в соцсети, где прокомментировал утверждённый Александром Лукашенко декрет.

На днях белорусский лидер утвердил распоряжение, по которому в случае его насильственной смерти в стране будет объявлен режим ЧС, а власть перейдёт Совбезу Белоруссии.

Ходорковский попытался завуалировать интерес сарказмом: "А то если оперативно не ввести ЧС, в Беларуси слишком быстро начнётся дефицит шампанского и фейерверков".

В Сети на ремарку беглого олигарха отреагировали с недоумением.

"Цинично... А я думала, вы лучше и выше этого", - отметила в Twitter Евгения Кирий.

Напомним, недавно были разоблачены заговорщики, которые намеревались устроить в соседней республике госпереворот.

Позднее сам президент Белоруссии сообщил, что заговорщики прорабатывали несколько сценариев, в том числе убийство Александра Лукашенко 9 мая, нападение на его кортеж и резиденцию.