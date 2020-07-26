Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста

В частности, Ходорковский в своём Twitter признался в участии "своих ребят" в протестах в Хабаровске.

"Наши ребята из разных городов приехали в Хабаровск посмотреть и поддержать", - написал он и репостнул запись исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Тот в свою очередь тоже не скрывает мотивов. Пивоваров открыто написал о том, что на протесте лозунги "за Фургала" перемежаются с антипрезидентскими лозунгами, а также с призывами к восстанию.

Тем временем, по данным "Интерфакс", вторая за день несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске. Отмечается, что участники идут по центральным улицам. Сколько активистов пришло вечером по местному времени, не сообщается.

Ранее стало известно о том, что провокаторы в Хабаровске терпят фиаско, агрессивный напор уже дал первые плоды - не желая участвовать в сомнительной постановке, люди "умывают руки".

Об этой ситуации в прямом эфире рассказал журналист Роман Голованов. Он отметил, что люди, вышедшие изначально на протест, связанный с арестом уже экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заметили, что акция приобретает совсем другое направление.