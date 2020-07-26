|
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 00:05 • 51 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Тем временем в городе началась вторая волна протеста.
В частности, Ходорковский в своём Twitter признался в участии "своих ребят" в протестах в Хабаровске.
"Наши ребята из разных городов приехали в Хабаровск посмотреть и поддержать", - написал он и репостнул запись исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.
Тот в свою очередь тоже не скрывает мотивов. Пивоваров открыто написал о том, что на протесте лозунги "за Фургала" перемежаются с антипрезидентскими лозунгами, а также с призывами к восстанию.
Тем временем, по данным "Интерфакс", вторая за день несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске. Отмечается, что участники идут по центральным улицам. Сколько активистов пришло вечером по местному времени, не сообщается.
Ранее стало известно о том, что провокаторы в Хабаровске терпят фиаско, агрессивный напор уже дал первые плоды - не желая участвовать в сомнительной постановке, люди "умывают руки".
Об этой ситуации в прямом эфире рассказал журналист Роман Голованов. Он отметил, что люди, вышедшие изначально на протест, связанный с арестом уже экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заметили, что акция приобретает совсем другое направление.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2020, 15:00
|
21 июля 2020, 03:00
|
19 июля 2020, 13:00
|
19 июля 2020, 16:25
|
21 июля 2020, 03:00
|
21 июля 2020, 06:00
|
23 июля 2020, 00:05