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Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста

26 июля 2020, 00:05  •  51 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Тем временем в городе началась вторая волна протеста.
В частности, Ходорковский в своём Twitter признался в участии "своих ребят" в протестах в Хабаровске.
"Наши ребята из разных городов приехали в Хабаровск посмотреть и поддержать", - написал он и репостнул запись исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.
Тот в свою очередь тоже не скрывает мотивов. Пивоваров открыто написал о том, что на протесте лозунги "за Фургала" перемежаются с антипрезидентскими лозунгами, а также с призывами к восстанию.
Тем временем, по данным "Интерфакс", вторая за день несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске. Отмечается, что участники идут по центральным улицам. Сколько активистов пришло вечером по местному времени, не сообщается.
Ранее стало известно о том, что провокаторы в Хабаровске терпят фиаско, агрессивный напор уже дал первые плоды - не желая участвовать в сомнительной постановке, люди "умывают руки".
Об этой ситуации в прямом эфире рассказал журналист Роман Голованов. Он отметил, что люди, вышедшие изначально на протест, связанный с арестом уже экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заметили, что акция приобретает совсем другое направление.

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