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Ходорковский уже "похоронил" Навального: "Грохнуть могут в любой момент"
19 января 2021, 08:05 • 161 • Политика
Алексея Навального увезли из отдела полиции в СИЗО кортежем. "Грохнуть могут в любой момент", - угрожает Михаил Ходорковский и призывает выходить на улицы.
Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию, доставили в СИЗО "Матросская Тишина", сообщает юрист ФБК Владлен Лось в Twitter. Беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский считает, что жить "берлинскому пациенту" осталось недолго.
По его словам, Навального могут прикончить в любой момент. Под этим предлогом он призвал жителей России выходить на улицы и требовать немедленного освобождения оппозиционера.
- пишет Ходорковский в своём Telegram-канале.
Напомним, что Навальный арестован в связи с тем, что нарушил условия своего условного заключения. Несмотря на то что оппозиционера выписали из берлинской клиники "Шарите" ещё в сентябре 2020 года, тот не спешил возвращаться в Россию. Только когда стало известно о замене ему условного наказания на реальное, Навальный вдруг засобирался на родину, где его уже ждали представители правоохранительных органов.
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