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Ходорковский сделал ставки на Навального и Пескова. Обещает $1000: "И да, извините"

17 января 2021, 16:40  •  87 • Политика
Михаил Ходорковский сделал ставки на Алексея Навального и Дмитрия Пескова. Он обещает $1000 тому из своих подписчиков, кто сможет угадать, как именно пресс-секретарь президента РФ будет именовать блогера в ходе очередной пресс-конференции: "И да, извините".
Миллиардер Михаил Ходорковский, бежавший из России, решил устроить неоднозначный конкурс с денежным призом для своих сторонников.
В надежде поднять активность среди подписчиков он предложил фолловерам в Twitter выиграть 1 тысячу долларов. Для этого необходимо первым ответить на один-единственный вопрос.
Так, олигарх попросил угадать, как именно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков будет именовать блогера Алексея Навального в ходе очередной пресс-конференции.
Ходорковский уточнил, что участвующие в розыгрыше могут делиться несколькими вариантами, если думают, что представитель Кремля использует не один перифраз в своём следующем ответе на вопрос о "берлинском пациенте".
Кроме того, миллиардер попытался оправдать столь маленькую, как он сам отметил, сумму выигрыша откровенно неуважительным замечанием.
И да, извините, дороже штуки комментарии Пескова не стоят, - написал он.

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