Ходорковский сделал ставки на Навального и Пескова. Обещает $1000: "И да, извините"

Миллиардер Михаил Ходорковский, бежавший из России, решил устроить неоднозначный конкурс с денежным призом для своих сторонников.

В надежде поднять активность среди подписчиков он предложил фолловерам в Twitter выиграть 1 тысячу долларов. Для этого необходимо первым ответить на один-единственный вопрос.

Так, олигарх попросил угадать, как именно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков будет именовать блогера Алексея Навального в ходе очередной пресс-конференции.

Ходорковский уточнил, что участвующие в розыгрыше могут делиться несколькими вариантами, если думают, что представитель Кремля использует не один перифраз в своём следующем ответе на вопрос о "берлинском пациенте".

Кроме того, миллиардер попытался оправдать столь маленькую, как он сам отметил, сумму выигрыша откровенно неуважительным замечанием.