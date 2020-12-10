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Ходорковский расписался в незнании законов России, лишь бы досадить Путину

10 декабря 2020, 20:15  •  114 • Политика
Владимир Путин сообщил, что Михаил Ходорковский, подавая прошение о помиловании, косвенно подтвердил свою вину. Сам же Ходорковский, комментируя тезис, расписался в незнании законов России, однако сделал всё, чтобы досадить Путину.
В ходе сегодняшней встречи с правозащитниками президент России Владимир Путин в том числе говорил о деле Михаила Ходорковского и помиловании беглого олигарха. Напомним, Ходорковский сам подал прошение, где сообщил, что ему хотелось бы помочь заболевшей маме. Владимир Путин, ознакомившись с документом, принял решение о помиловании.
Отвечая на вопросы правозащитников, Путин сказал:
"Он косвенно всё равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умирала. И я пошёл на это. И помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой".
Суть процедуры помилования в том, что осуждённый человек, прося о снисхождении, признаёт вину. Это действительно следует из законодательства. Однако Михаил Ходорковский, реагируя на слова Путина, предпочёл не обращать на это внимания. Вероятно, чтобы досадить оппоненту:
"Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение", - написал Ходорковский в Twitter.
В завершение олигарх добавил, что благодарен Путину за возможность общаться с мамой, но не забыл и уколоть президента России, отметив "возрастную забывчивость". На беду Ходорковскому, о забывчивости речи нет, однако Путин, безусловно, дал ему возможность не оправдываться. Ведь в письме о помиловании тот говорил, что не будет заниматься политической деятельностью. Однако выйдя из тюрьмы и покинув Россию, он запустил большую кампанию по очернению России именно в политическом ключе.
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