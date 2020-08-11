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Ходорковский "назначил" президента Белоруссии: Армии, полиции велели ждать приказов
11 августа 2020, 19:00 • 108 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский уже "назначил" белорусам президента. По его мнению, армии, полиции и местным властям следовало бы ждать приказов от "избранного" лидера.
Михаил Ходорковский в своём Twitter уже определил судьбу белорусов. Беглый олигарх написал, что избранным лидером республики является домохозяйка Светлана Тихановская. Несмотря на то что она уже отбыла в ночь на 11 августа в Литву, по мнению Ходорковского, она и есть глава Белоруссии.
"Тихановская - избранный президент. Ситуация не позволяет ждать", - отмечает он в своём посте.
По словам Ходорковского, и полиция, и армия, и местные власти - все они должны ждать приказа Тихановской. "Неисполняющие эти приказы - преступники. Граждане могут и должны останавливать преступников любыми методами", - отметил он.
В комментариях под этим месседжем его попытались вразумить, указывая, что написанное им - абсурд.
"Вы новости иногда читайте. Тихановская уже покинула Беларусь, оставив граждан наедине останавливать преступников. Хотя вы тоже недалеко от Тихановской (где-то к чему-то призываете): главное - собственная безопасность, правда?" - указывает siberiadanko.
"МихБор! Вы головой с утра не ударились, случайно? Лондонский тактикостратег", - иронизирует Ольга Шалашникова.
"Белорусы сами решат, кто и что. Они выбрали своего президента сами", - подчёркивает emptym_box.
А пользователь под ником Последний Богатырь и вовсе послал Ходорковского куда подальше со своими прогнозами.
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