Ходорковский "назначил" президента Белоруссии: Армии, полиции велели ждать приказов

Михаил Ходорковский в своём Twitter уже определил судьбу белорусов. Беглый олигарх написал, что избранным лидером республики является домохозяйка Светлана Тихановская. Несмотря на то что она уже отбыла в ночь на 11 августа в Литву, по мнению Ходорковского, она и есть глава Белоруссии.

"Тихановская - избранный президент. Ситуация не позволяет ждать", - отмечает он в своём посте.

По словам Ходорковского, и полиция, и армия, и местные власти - все они должны ждать приказа Тихановской. "Неисполняющие эти приказы - преступники. Граждане могут и должны останавливать преступников любыми методами", - отметил он.

В комментариях под этим месседжем его попытались вразумить, указывая, что написанное им - абсурд.

"Вы новости иногда читайте. Тихановская уже покинула Беларусь, оставив граждан наедине останавливать преступников. Хотя вы тоже недалеко от Тихановской (где-то к чему-то призываете): главное - собственная безопасность, правда?" - указывает siberiadanko.

"МихБор! Вы головой с утра не ударились, случайно? Лондонский тактикостратег", - иронизирует Ольга Шалашникова.

"Белорусы сами решат, кто и что. Они выбрали своего президента сами", - подчёркивает emptym_box.

А пользователь под ником Последний Богатырь и вовсе послал Ходорковского куда подальше со своими прогнозами.