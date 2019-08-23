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Ходорковский пригрозил Москве: "Вместо покорного города получите большую проблему"
23 августа 2019, 05:54 • 64 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский, обещавший после выхода из тюрьмы не заниматься политикой, опубликовал "манифест оппозиции". Примечательно, что в ряде пунктов он не совпадает со взглядами Алексея Навального - "лидера протестов", по версии Запада. В своей "программке" Ходорковский призывает портить бюллетени и обещает столичным властям, что из покорного города его сторонники могут устроить для них большую проблему.
Михаил Ходорковский, проживающий за рубежом, но активно продвигающий свои концепции через ряд подведомственных ему организаций, решил высказаться по поводу приближающихся выборов в Мосгордуму. Он призвал распалённых протестами представителей оппозиции портить бюллетени, расклеивать листовки и высказывать публично, "в лицо бессовестной власти наши требования".
Примечательно, что ряд пунктов в его "манифесте" не совпадают с ценностями, продвигаемыми "лидером протестов" Навальным. В частности, Ходорковский хоть и косвенно, но упоминает систему "умного голосования" от Навального. При этом он допускает, что списки могут попасть силовикам.
"Наша тактика в день голосования должна быть такой, чтобы потом было не стыдно посмотреть в глаза людей, попавших в жернова репрессий, в глаза их друзей и близких. Это единственный критерий, достойный сейчас рассмотрения", - объясняет в своей памятке беглый олигарх.
При этом, по мнению Ходорковского, методика несогласных с выборами в МГД весьма простая - не голосовать за предлагаемого по системе "умного голосования" кандидата, а приходить и портить бюллетени.
Он прямо пишет: "<…> если в списке кандидатов вы не видите того, кто готов солидаризоваться с нашими требованиями, писать на бюллетене "Свободу политзаключённым!" или "Долой самодержавие!". В числе действий также предлагается бросать испорченные листы в избирательные урны, а также расклеивать в доступных местах листовки и стикеры "с требованиями прекращения репрессий и возвращения честных выборов".
В целом же Ходорковский обращается и к столичным властям, обещая, что из покорного города Москва окажется проблемой.
"Не пойдёте навстречу - 8 сентября получите вместо покорного города большую проблему. И на улицах, и на избирательных участках", - пишет он.
Интересно, что доводы Ходорковского уже нашли поддержку у некогда сторонников Навального из "Эха Москвы". Так, к примеру, подробно оценил план олигарха журналист Александр Плющев.
Иронично по поводу этой смены личины на либеральном фланге высказался телеведущий Владимир Соловьёв.
Он напомнил, что Ходорковский, вероятно, вспомнил о своём бурном прошлом в 1990-х и решил действовать похожими методами. По мнению ведущего, поскольку у опального олигарха нет реальных рычагов в политике, он решил по старинке манипулировать купленными депутатами
"Ну, ффффффссссссё. Даже Плющев бросил Навального и перекинулся к Ходорковскому. К этому и шло. Ходор методично подминает «оппов» под себя. Где-то ещё на фоне московских «гуляний» пытался обозначиться Ройзман, но если сожрать Навального - для него дело пяти минут, то вот с Ходором ситуация посложнее. МБХ ещё тот кровопийца", - иронично прокомментировал Соловьёв (авторская стилистика и пунктуация сохранены).
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