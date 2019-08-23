Ходорковский пригрозил Москве: "Вместо покорного города получите большую проблему"

Михаил Ходорковский, проживающий за рубежом, но активно продвигающий свои концепции через ряд подведомственных ему организаций, решил высказаться по поводу приближающихся выборов в Мосгордуму. Он призвал распалённых протестами представителей оппозиции портить бюллетени, расклеивать листовки и высказывать публично, "в лицо бессовестной власти наши требования".

Примечательно, что ряд пунктов в его "манифесте" не совпадают с ценностями, продвигаемыми "лидером протестов" Навальным. В частности, Ходорковский хоть и косвенно, но упоминает систему "умного голосования" от Навального. При этом он допускает, что списки могут попасть силовикам.

"Наша тактика в день голосования должна быть такой, чтобы потом было не стыдно посмотреть в глаза людей, попавших в жернова репрессий, в глаза их друзей и близких. Это единственный критерий, достойный сейчас рассмотрения", - объясняет в своей памятке беглый олигарх.

При этом, по мнению Ходорковского, методика несогласных с выборами в МГД весьма простая - не голосовать за предлагаемого по системе "умного голосования" кандидата, а приходить и портить бюллетени.

Он прямо пишет: "<…> если в списке кандидатов вы не видите того, кто готов солидаризоваться с нашими требованиями, писать на бюллетене "Свободу политзаключённым!" или "Долой самодержавие!". В числе действий также предлагается бросать испорченные листы в избирательные урны, а также расклеивать в доступных местах листовки и стикеры "с требованиями прекращения репрессий и возвращения честных выборов".

В целом же Ходорковский обращается и к столичным властям, обещая, что из покорного города Москва окажется проблемой.

"Не пойдёте навстречу - 8 сентября получите вместо покорного города большую проблему. И на улицах, и на избирательных участках", - пишет он.

Интересно, что доводы Ходорковского уже нашли поддержку у некогда сторонников Навального из "Эха Москвы". Так, к примеру, подробно оценил план олигарха журналист Александр Плющев.

Иронично по поводу этой смены личины на либеральном фланге высказался телеведущий Владимир Соловьёв.

Он напомнил, что Ходорковский, вероятно, вспомнил о своём бурном прошлом в 1990-х и решил действовать похожими методами. По мнению ведущего, поскольку у опального олигарха нет реальных рычагов в политике, он решил по старинке манипулировать купленными депутатами

"Ну, ффффффссссссё. Даже Плющев бросил Навального и перекинулся к Ходорковскому. К этому и шло. Ходор методично подминает «оппов» под себя. Где-то ещё на фоне московских «гуляний» пытался обозначиться Ройзман, но если сожрать Навального - для него дело пяти минут, то вот с Ходором ситуация посложнее. МБХ ещё тот кровопийца", - иронично прокомментировал Соловьёв (авторская стилистика и пунктуация сохранены).