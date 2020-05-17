Ходорковский предложил в духе Кадырова наказать оскорбивших "Бессмертный полк"

"Выложивших фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" нашли. Шутка была и правда дерьмовая…" - высказался в Twitter беглый олигарх Михаил Ходорковский в адрес тех, кто провернул провокацию с онлайн-акцией "Бессмертного полка", опубликовав фото нацистов и сторонников Третьего рейха.

Напомним, ранее следователи вышли на этих провокаторов. Четырёх допросили, но подозреваемых больше. В списке есть и люди с Украины.

Сами злоумышленники уверяют, что поместили фото якобы ради шутки. Однако подобный чёрный "юмор" тянет на уголовную статью и реальный тюремный срок.

А вот сажать-то провокаторов Ходорковский и не советует. Зато предложил использовать метод Кадырова - извиниться.

"Считаете, нужно сажать? "- поинтересовался у олигарха Кирилл Насонов @nasonovkirill.

"Нет, конечно. А вот в духе Кадырова заставить извиниться стоило бы", - ответил тут же Ходорковский.