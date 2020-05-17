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Ходорковский предложил в духе Кадырова наказать оскорбивших "Бессмертный полк"
17 мая 2020, 12:55 • 55 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский предложил наказать тех, кто оскорбил "Бессмертный полк", опубликовав фотографии нацистов, в духе Кадырова.
"Выложивших фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" нашли. Шутка была и правда дерьмовая…" - высказался в Twitter беглый олигарх Михаил Ходорковский в адрес тех, кто провернул провокацию с онлайн-акцией "Бессмертного полка", опубликовав фото нацистов и сторонников Третьего рейха.
Напомним, ранее следователи вышли на этих провокаторов. Четырёх допросили, но подозреваемых больше. В списке есть и люди с Украины.
Сами злоумышленники уверяют, что поместили фото якобы ради шутки. Однако подобный чёрный "юмор" тянет на уголовную статью и реальный тюремный срок.
А вот сажать-то провокаторов Ходорковский и не советует. Зато предложил использовать метод Кадырова - извиниться.
"Считаете, нужно сажать? "- поинтересовался у олигарха Кирилл Насонов @nasonovkirill.
"Нет, конечно. А вот в духе Кадырова заставить извиниться стоило бы", - ответил тут же Ходорковский.
Фото: скриншот twitter/mich261213
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