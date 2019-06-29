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Ходорковский предложил для Трампа новую должность. В России
29 июня 2019, 16:09 • 10 • Политика
Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, комментируя похвалу президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина, не сдержался. И предложил для главы Белого дома новую должность. Но в России, предположив, что тому предложат возглавить "Газпром".
Похвала из уст президента США Дональда Трампа, которая прозвучала на саммите G20 в адрес российского лидера Владимира Путина, удивила Сеть. И даже спровоцировала споры о точном переводе цитаты главы Белого дома.
Напомним, президент Соединённых Штатов назвал своего российского коллегу "отличным парнем" и "необычайным человеком".
В либеральной среде же после такого внезапного признания почти тишина. Пожалуй, выбивается на этом фоне твит беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Бизнесмен не удержался от комментария и даже предложил для Трампа новую высокую должность. Но в России, предположив, что тому предложат возглавить "Газпром".
"В своё время ещё "Газпром" возглавить предложат…" - предположил Ходорковский.
Фото: twitter/mich261213
Впрочем, учитывая, что конкретных имён олигарх не называл, а лишь ответил на твит, сделав репост, не исключено, что на это место он прочит Владимира Путина, поскольку речь в исходном сообщении идёт о двух президентах.
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