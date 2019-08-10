Ходорковский пообещал "вытряхнуть" Кремль: "Теперь уж точно повторим"

"Ну прям Кремль испугался. Если Кремль вздрогнет - вы все от страха … (непечатно)", - иронично прокомментировал один из твитов беглого олигарха Михаила Ходорковского интернет-пользователь @gorodovoy1975.

Реакция самого бизнесмена последовала тут же. Судя по посту Ходорковского, задели его "за живое" так сильно, что он не сдержался и в открытую пообещал "вытряхнуть" Кремль.

"Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль, не до конца… - заявил Ходорковский. - Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени".

Фото: twitter/mich261213

В ответ интернет-пользователи под постом разразились градом гневных высказываний в адрес олигарха и не без сарказма напомнили ему о его собственной судьбе.

"Было дело. Потом вас стряхнули на нары, как объедки со стола. Это называется "революция пожирает своих детей". Приезжайте и повторите. Ах, да, вы боитесь приехать, ведь и в Кремле могут повторить", - иронизирует @elenaspishet.

"Ага. За это срок и получили. Жаль, небольшой", - пишет @gorodovoy1975.

"Это тебя уже один раз вытряхнули. Жаль, потом помиловали зачем-то. Но ведь и повторить могут. Грешков за тобой, не отмоленных, ещё предостаточно. Так что сидеть тебе не пересидеть. Вопрос только времени", - отвечает олигарху @Mari4ka1306.

"Вы вытряхнули всю чёрную бухгалтерию ЮКОСа с моста вместе с грузовиком, её перевозившим. А впоследствии вы и сами вытряхнулись из России и тихо потявкиваете", - напомнил @leningrad_812.

"Помним-помним, Михаил, как вы "этот" музей вытряхивали. Все ценные экспонаты вынесли впопыхах. И всё вам мало. Жаль, говорите, что не до конца", - добавляет @La_Estafa.