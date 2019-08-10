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Ходорковский пообещал "вытряхнуть" Кремль: "Теперь уж точно повторим"
10 августа 2019, 15:39 • 158 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский у себя в Twitter в ответ на ироничное замечание интернет-пользователя не выдержал и пообещал "вытряхнуть" Кремль, пожалев, что в своё время этот процесс не довели до конца. "Теперь уж точно повторим", - отметил бизнесмен и вызвал волну гнева и сарказма в свой адрес под постом.
"Ну прям Кремль испугался. Если Кремль вздрогнет - вы все от страха … (непечатно)", - иронично прокомментировал один из твитов беглого олигарха Михаила Ходорковского интернет-пользователь @gorodovoy1975.
Реакция самого бизнесмена последовала тут же. Судя по посту Ходорковского, задели его "за живое" так сильно, что он не сдержался и в открытую пообещал "вытряхнуть" Кремль.
"Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль, не до конца… - заявил Ходорковский. - Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени".
Фото: twitter/mich261213
В ответ интернет-пользователи под постом разразились градом гневных высказываний в адрес олигарха и не без сарказма напомнили ему о его собственной судьбе.
"Было дело. Потом вас стряхнули на нары, как объедки со стола. Это называется "революция пожирает своих детей". Приезжайте и повторите. Ах, да, вы боитесь приехать, ведь и в Кремле могут повторить", - иронизирует @elenaspishet.
"Ага. За это срок и получили. Жаль, небольшой", - пишет @gorodovoy1975.
"Это тебя уже один раз вытряхнули. Жаль, потом помиловали зачем-то. Но ведь и повторить могут. Грешков за тобой, не отмоленных, ещё предостаточно. Так что сидеть тебе не пересидеть. Вопрос только времени", - отвечает олигарху @Mari4ka1306.
"Вы вытряхнули всю чёрную бухгалтерию ЮКОСа с моста вместе с грузовиком, её перевозившим. А впоследствии вы и сами вытряхнулись из России и тихо потявкиваете", - напомнил @leningrad_812.
"Помним-помним, Михаил, как вы "этот" музей вытряхивали. Все ценные экспонаты вынесли впопыхах. И всё вам мало. Жаль, говорите, что не до конца", - добавляет @La_Estafa.
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