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Ходорковский оскорбил семью Кадырова: Олигарху быстро напомнили о последствиях

10 сентября 2021, 18:00  •  188 • Политика
Ходорковский цинично пошутил о семье Кадырова. Беглому олигарху напомнили о судьбе таких шутников. "Как бы извиняться не пришлось", - написал Шарий.
Беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский решил посмеяться над семьёй главы Чечни Рамзана Кадырова. Медиаэксперт Анатолий Шарий предупредил, чем заканчиваются такие шутки.
Речь идёт о конкурсе на лучший рисунок, посвящённый семье Кадырова, приз в котором – 500 тысяч рублей. Ходорковский намекнул на участие в конкурсе скандально известного издания Charlie Hebdo, известного своими циничными и оскорбительными карикатурами о мусульманах и жертвах крупных трагедий.
Как бы извиняться не пришлось,
- коротко прокомментировал в Twitter Анатолий Шарий.
Напомним, что глава Чечни известен тем, что не спускает оскорблений в свой адрес и в адрес своих родственников от всякого рода интернет-блогеров. Так, недавно отец одного из таких выступил с извинениями за своего 15-летнего сына, обозвавшего главу Чечни "шайтаном" в прямом эфире. Родитель отметил, что пока он был на работе, его отпрыск чересчур много времени стал проводить в соцсетях.
Как бы извиняться не пришлось pic.twitter.com/lvuqYMhlyY
— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) September 9, 2021

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