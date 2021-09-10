Ходорковский оскорбил семью Кадырова: Олигарху быстро напомнили о последствиях

Ходорковский цинично пошутил о семье Кадырова. Беглому олигарху напомнили о судьбе таких шутников. "Как бы извиняться не пришлось", - написал Шарий.

Беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский решил посмеяться над семьёй главы Чечни Рамзана Кадырова. Медиаэксперт Анатолий Шарий предупредил, чем заканчиваются такие шутки.

Речь идёт о конкурсе на лучший рисунок, посвящённый семье Кадырова, приз в котором – 500 тысяч рублей. Ходорковский намекнул на участие в конкурсе скандально известного издания Charlie Hebdo, известного своими циничными и оскорбительными карикатурами о мусульманах и жертвах крупных трагедий.

Как бы извиняться не пришлось,

- коротко прокомментировал в Twitter Анатолий Шарий.

Напомним, что глава Чечни известен тем, что не спускает оскорблений в свой адрес и в адрес своих родственников от всякого рода интернет-блогеров. Так, недавно отец одного из таких выступил с извинениями за своего 15-летнего сына, обозвавшего главу Чечни "шайтаном" в прямом эфире. Родитель отметил, что пока он был на работе, его отпрыск чересчур много времени стал проводить в соцсетях.