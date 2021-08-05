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Ходорковский объявил о "борьбе с режимом": "До полного демонтажа"

05 августа 2021, 13:45  •  110 • Политика
Предприниматель Михаил Ходорковский после закрытия своих проектов обещал и дальше "бороться с режимом" в России. А ликвидацию свои проектов он объяснил нежеланием подвергать риску журналистов.
Сегодня по решению Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал проекты предпринимателя Михаила Ходорковского: "Открытые медиа"*, "МБХ Медиа"**, "Правозащиту Открытки"***. После этого он заявил о закрытии первых двух.
Также Ходорковский написал пост в телеграм-канале, где заявил о том, что будет и дальше "бороться с режимом" в России.
"Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа. Наша цель - свободное общество, открытая Россия!", - пишет он.
Ходорковский считает, что причина блокировки сайтов его проектов - связь с нежелательными организациями - означает "высокий уровень риска для журналистов".
"За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники - высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима", - подчеркнул предприниматель.
*Нескольких журналистов издания "Открытые медиа" Минюст признал иноагентами - главреда Юлию Ярош, заместителя главреда Максима Гликина и журналиста Илью Рождественского.
**"МБХ-Медиа" - неправительственная организация, признанная нежелательной в России.
***"Правозащита Открытки" - также внесена в список запрещённых на территории России.

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