|
Ходорковский объявил о "борьбе с режимом": "До полного демонтажа"
05 августа 2021, 13:45 • 110 • Политика
Предприниматель Михаил Ходорковский после закрытия своих проектов обещал и дальше "бороться с режимом" в России. А ликвидацию свои проектов он объяснил нежеланием подвергать риску журналистов.
Сегодня по решению Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал проекты предпринимателя Михаила Ходорковского: "Открытые медиа"*, "МБХ Медиа"**, "Правозащиту Открытки"***. После этого он заявил о закрытии первых двух.
Также Ходорковский написал пост в телеграм-канале, где заявил о том, что будет и дальше "бороться с режимом" в России.
"Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа. Наша цель - свободное общество, открытая Россия!", - пишет он.
Ходорковский считает, что причина блокировки сайтов его проектов - связь с нежелательными организациями - означает "высокий уровень риска для журналистов".
"За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники - высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима", - подчеркнул предприниматель.
*Нескольких журналистов издания "Открытые медиа" Минюст признал иноагентами - главреда Юлию Ярош, заместителя главреда Максима Гликина и журналиста Илью Рождественского.
**"МБХ-Медиа" - неправительственная организация, признанная нежелательной в России.
***"Правозащита Открытки" - также внесена в список запрещённых на территории России.
Подпишитесь на нас
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 августа 2021, 07:30
|
31 июля 2021, 10:55
|
30 июля 2021, 09:15
|
31 июля 2021, 23:45
|
02 августа 2021, 06:00
|
30 июля 2021, 00:05
|
01 августа 2021, 05:15