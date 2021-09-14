Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский не сдержал эмоций после блокировки РКН его "думского" проекта. Он снова увидел в этом политический заговор.

Роскомнадзор в понедельник по требованию прокуратуры заблокировал проект Ходорковского "Дума VIII созыва". Сайт проекта 13 сентября был внесён в реестр запрещённой в России информации, пишет "Интерфакс".

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что таким образом власти пытаются закрыть "болезненную тему". Олигарх напомнил, что с помощью своего проекта она пытался из-за границы рассказать русским, за кого им нельзя голосовать.

На сайте мы вскрывали сторонников нового срока и прислугу Путина, объясняли, за кого голосовать нельзя. Это болезненная для власти тема,

- пишет он в Telegram.



Скриншот:Telegram/Михаил Ходорковский Скриншот:Telegram/Михаил Ходорковский

Напомним, что 4 августа Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал новостной портал Ходорковского.

Экс-глава ЮКОСа, который отсидел 10 лет за мошенничество, в 2013 году был помилован президентом России Владимиром Путиным и освобождён. Оказавшись на свободе, Ходорковский сразу же бежал из страны и следующие восемь лет посвятил попыткам развалить Россию изнутри, финансируя оппозиционных политиков и СМИ.