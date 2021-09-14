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Ходорковский не сдержался после блокировки РКН его "думского" проекта
14 сентября 2021, 01:45 • 34 • Политика
Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский не сдержал эмоций после блокировки РКН его "думского" проекта. Он снова увидел в этом политический заговор.
Роскомнадзор в понедельник по требованию прокуратуры заблокировал проект Ходорковского "Дума VIII созыва". Сайт проекта 13 сентября был внесён в реестр запрещённой в России информации, пишет "Интерфакс".
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что таким образом власти пытаются закрыть "болезненную тему". Олигарх напомнил, что с помощью своего проекта она пытался из-за границы рассказать русским, за кого им нельзя голосовать.
- пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/Михаил Ходорковский
Напомним, что 4 августа Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал новостной портал Ходорковского.
Экс-глава ЮКОСа, который отсидел 10 лет за мошенничество, в 2013 году был помилован президентом России Владимиром Путиным и освобождён. Оказавшись на свободе, Ходорковский сразу же бежал из страны и следующие восемь лет посвятил попыткам развалить Россию изнутри, финансируя оппозиционных политиков и СМИ.
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