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Ходорковский и Грудинин: Опубликованы доказательства связи олигархов

12 марта 2018, 20:54  •  287 • Политика
"Лайф" опубликовал расследования о связях кандидата в президенты России Павла Грудинина с предпринимателем Михаилом Ходорковским.
Интернет-издание Life.ru опубликовало результаты журналистского расследования, проливающие свет на связи кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. При этом связи прослеживаются сразу по нескольким составляющим.
Так, к примеру, в статье указывается, что Грудинин на протяжении как минимум нескольких лет работал с инвестфондами и другими аффилированными структурами швейцарского банка UBS. Михаил Ходорковский после того, как он вышел из тюрьмы и осел в Швейцарии, также имел связи с данным банковским конгломератом. В прошлом именно эта кредитная организация обслуживала интересы ЮКОСа.
Многие медийные проекты Ходорковского занимаются "продвижением" предвыборной кампании Грудинина, отмечает "Лайф". В этом отношении особо отметились такие поддерживаемые структурами Ходорковского паблики, как "МБХ-медиа" и "Открытые медиа".
В конечном итоге, резюмируют журналисты "Лайф", даже частые визиты Грудинина и членов его семьи на горнолыжные курорты в Швейцарию могут быть не случайными.

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