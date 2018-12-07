«Ходом выглядим лучше, чем год назад»: как российские биатлонисты провели индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке

В словенской Поклюке состоялись индивидуальные гонки в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. В соревновании мужчин победу одержал француз Мартен Фуркад, а лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, финишировавший 12-м. У женщин золото завоевала украинка Юлия Джима, а Ирина Старых допустила промах на последнем огневом рубеже и не смогла попасть в топ-10.

Промах Малышко и падение Логинова

Программа первого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке продолжилась мужской и женской индивидуальными гонками. Спортсмены должны были выйти на старт ещё накануне, 5 декабря, но из-за сложных погодных условий соревнования были перенесены на следующий день. Завоевать свои первые медали в одиночном разряде атлетам помешал густой туман.

Сначала на старт вышли мужчины. Первая гонка в сезоне не принесла никаких сюрпризов — на высшей ступени пьедестала ожидаемо оказался Мартен Фуркад. Король биатлона был великолепен как на дистанции, так и на стрельбище — он традиционно показал элитный ход, а также закрыл все 20 мишеней. Навязать ему борьбу практически получилось у Йоханнеса Кюна. 27-летний немец также отработал без промахов и уступил своему сопернику всего 4,2 секунды. На четверть минуты больше проиграл австриец Симон Эдер.

Выступление россиян не получилось сверхуспешным, но и провалом его назвать тоже нельзя. Помимо уже ставших привычными проблем с ходом, выступление практически каждого спортсмена было омрачено неприятным инцидентом. Так, Александр Логинов упал на пути к заключительному огневому рубежу, вследствие чего не только потерял много времени, но и допустил два промаха на стойке. Но, несмотря на эту неудачу, смог финишировать в тридцатке сильнейших.

Ещё один конфуз случился с молодым Эдуардом Латыповым. Вчерашний резервист опоздал на старт индивидуальной гонки из-за проблем с подготовкой лыж. Спортсмен серьёзно занервничал и допустил семь промахов на огневых рубежах, что отбросило его на 99-ю позицию. К слову, это стало повторением худшего результата в истории России на этапах Кубка мира. Ранее так низко финишировал лишь Тимур Махамбетов в сезоне-2016/2017.

Лучшими же в составе российской команды стали Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. Первый занял 20-е место, несмотря на два промаха, а второй один раз ошибся на стойке и финишировал 12-м. К слову, 31-летний атлет также не смог избежать проблем по ходу гонки. Так, во время третьей стрельбы он перепутал обойму.

«Малышко виноват сам, просто достал из винтовки пустую обойму. Это его чисто техническая ошибка. У него их было три, и он взял ту, которая была отстрелянная. Уже на третьем рубеже допустил такую оплошность. Я начал сразу же по рации запрашивать, нужна ли ему резервная. Он сказал, что у него всё есть», — заявил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что российским спортсменам необходимо решить проблему с ходом.

«В плане скорости есть над чем поработать. Сначала проанализируем произошедшее, были ли проблемы с лыжами. Чтобы сегодня быть близко к призам, нужно было стрелять чисто, не больше одного промаха», — заключил специалист.

Сам Малышко рассказал, какие указания получил от тренерского штаба сборной, а также признался, что недоволен своей скоростью передвижения по дистанции.

«У нас был план вести стрельбу в быстром темпе. Не скажу, что это можно делать всегда, но здесь это возможно. Очень длинный спуск, после него ты сразу оказываешься на рубеже. Также высота серьёзная. Если долго готовиться, то начинается тремор. Я недоволен ходом, знал, что именно в этот раз будет такое самочувствие. Надеюсь, что после такой длинной дистанции организм проработается и в спринте будем бежать лучше», — сказал спортсмен.

Биатлонист также рассказал о своём промахе на первой стойке, который помешал ему занять место в топ-5 по итогам индивидуальной гонки.

«Немного не обработал, поторопился. Бросил его из-за того, что не хватало дыхания. На стрельбе поставил не ту обойму. Перенос гонки никак не повлиял на результат. Если спортсмен готов, то он готов всегда. Можно говорить, что был небольшой дискомфорт, так как сбили ритм и провели тренировку вместо забега. Мы привыкли к чрезвычайным ситуациям. Нас постоянно преследуют какие-то природные катаклизмы», — заключил спортсмен.

Эксперименты сборной России и сенсационная победа Джимы

В отличие от мужчин, состав женской сборной России выглядел ещё более экспериментальным. Компанию дебютанткам первой команды в лице Маргариты Васильевой и Валерии Васнецовой, а также лишь раз выступавшей на Кубке мира Евгении Павловой составила тройка старожилок — Ирина Старых, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. Примечательно, что самая опытная из спортсменок показала наиболее скромный результат. Юрлова-Перхт допустила четыре промаха и с трудом вошла в число 50 сильнейших.

Значительно успешнее выступили Павлова и Кайшева, которые допустили по два промаха и попали в начало четвёртого десятка. Лучшими среди россиянок стали Старых и Васнецова, оказавшиеся на соседних позициях в итоговом табеле о рангах. Но если менее опытной Валерии не хватило скорости, чтобы подкрепить свою безупречную работу на огневом рубеже, то её партнёршу по команде сгубил промах на заключительной стойке. Штрафная минута отбросила Ирину на ставшую привычной для российских биатлонистов 12-ю строчку, а её отставание от лидера составило 1 минуту 2,3 секунды.

При этом тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын положительно оценил выступление своих подопечных в индивидуальной гонке.

«Если анализировать, то ходом мы выглядим лучше, чем в прошлом году. Тем не менее мы много проиграли. Драчёв (Владимир, президент Союза биатлонистов России. — RT) правильно сказал — не надо торопиться. Наша адаптация не случится за сезон, мы не попадём в десятку по скорости. Никуда не торопимся, присматриваемся к девчонкам. Система подготовки сформирована на четырёхлетний цикл», — сказал тренер.

Он заявил, что выступление россиянок в этой гонке можно оценить на семёрку по десятибалльной шкале, а также рассказал, что не удивлён результатом Старых.

«Был бы подиум, оценка была бы выше. Если победа, то десять. Ирине же не приходится много объяснять, спортсменка с опытом, хотя первый раз бегает в Поклюке. Но тренировок было много, трассу знает. Досадный последний промах, могла сегодня выигрывать. Понравилось, как она билась на последнем круге, этого у Старых не отнять», — заключил Норицын.

Сама Старых призналась, что не испытывала проблем с настроем на первую индивидуальную гонку в сезоне.

«Трудностей не было. Старалась сконцентрироваться и отстраниться от всего другого. Почему третий круг бежала тяжело? Возможно, неправильно разложила силы по дистанции, может быть, просто меня не хватило. Не знаю, с чем это связано. Не скажу, что первый и второй шли очень быстро. Темп был высокий, но не запредельный. Меня больше не хватило по мышцам. Физически были шансы ускоряться, но ноги не дали», — призналась биатлонистка.

По словам спортсменки, промах на последнем рубеже мог быть следствием усталости.

«Не знаю, почему так получилось. Чувствовала, что у меня потряхивает ноги. Было тяжело бежать, наверное, это высота. На последнем круге старалась дотерпеть до конца, это получилось. Но допустила очень обидный промах», — заключила Старых.

Женская гонка также запомнилась крайне неудачным выступлением фаворитов. Так, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Кайса Мякяряйнен провалила первый огневой рубеж, на котором допустила четыре промаха. Остальные 15 мишеней она закрыла, но этого вкупе с потрясающей работой ног хватило лишь на 30-е место. Недалеко расположилась и её главная конкурентка последних лет. Анастасия Кузьмина ошиблась на один раз меньше и финишировала 25-й.

Обладательницей золотой медали стала Юлия Джима. Спортсменка идеально отстрелялась и впервые в карьере одержала победу на этапе Кубка мира в одиночном разряде. Ранее украинка добивалась успеха лишь как участница эстафетной команды. Имена обладателей серебра и бронзы также стали более чем неожиданными. Так, ни ставшая второй полячка Моника Хойниш, ни показавшая третий результат чешка Маркета Давидова никогда ранее не оказывались на пьедестале почёта.