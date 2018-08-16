Ходатайство удовлетворить: фигуранток дела «Нового величия» перевели из СИЗО под домашний арест

Анна Павликова и Мария Дубовик переведены из СИЗО под домашний арест. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения для фигуранток скандального уголовного дела об экстремистском сообществе «Новое величие». Просьбу следствия поддержала и прокуратура. По словам представителей обвинения, все улики уже собраны, и девушки уже не смогут повлиять на ход расследования. Как проходили судебные заседания — в материале RT.

О том, что Следственный комитет выступит с ходатайством об изменении меры пресечения для Анны Павликовой и Марии Дубовик, сообщил накануне адвокат Максим Пашков. Однако точное время заседания было неизвестно. Поэтому уже с утра у здания Дорогомиловского суда, где должен был решаться этот вопрос, стали собираться журналисты, общественники, родственники и сочувствующие девушкам граждане. Некоторые из них оставляли на скамейке возле входа в здание детские игрушки.

Среди тех, кто приехал поддержать девушек, были и известные персоны. Например, тележурналист Николай Сванидзе. По его словам, уголовное дело против девушек — провокация, и они не должны были подвергаться преследованию. Также Сванидзе рассказал RT, что готов выступить поручителем за Павликову и Дубовик.

Следствие собрало все улики

Маленький зал, в котором проходили слушания, был заполнен до отказа представителями СМИ. Первым рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения для Анны Павликовой.

Сама Анна тихо сидела на скамейке за стеклянной перегородкой — так называемом «аквариуме». Одета девушка была в белую майку с принтом из мультсериала «Рик и Морти» и темные штаны. В руках она держала книжку «Сумма биотехнологии». Выглядела девушка взволнованной, первое время старалась не смотреть в сторону присутствовавших.

Перед «аквариумом» сидели её представители — отец Виктор, ветеран Афганистана и бывший военный, а также два адвоката. На столе перед ними стоял большой букет цветов в розовой упаковке. Родители девушки планировали подарить их судье.

Началось заседание с опроса Павликовой. Судья Ольга Деваева уточнила у девушки её личность, возраст, род занятий, образование и прочее. Анна говорила очень тихо, поэтому судье приходилось её неоднократно переспрашивать. Затем слово взяли следователь и прокурор. Они по очереди попросили судью изменить меру пресечения для девушки на более мягкую — домашний арест.

Свою позицию они мотивировали тем, что на данный момент следствие собрало все улики и допросило всех свидетелей. Арестованная не может повлиять на ход дела и имеет положительные характеристики. Также было отмечено, что у обвиняемой проблемы со здоровьем.

Адвокаты Павликовой поддержали ходатайство. Они попросили приобщить к материалам дела личностные характеристики девушки с мест её учёбы и работы, медицинские документы о состоянии её здоровья и поручительство за девушку со стороны общественных деятелей: Льва Пономарёва, Николая Сванидзе и главы Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. Адвокаты также заверили, что Анна явится к органам следствия по первому требованию и будет строго соблюдать условия содержания под домашним арестом.

После этого судья удалилась для вынесения решения. Во время этой паузы в судебном заседании отец Анны Виктор Павликов попытался передать своей дочери небольшую бутылку воды. Он убеждал охранников, что его дочери тяжело находится в душном «аквариуме» в стрессовом состоянии, но ему было объяснено, что это «не положено по инструкции». Однако он смог немного поговорить со своей дочерью

Через пятнадцать минут судья Ольга Деваева вернулась в зал и начала перечислять обстоятельства рассмотрения дела: она называла даты продления содержания под стражей, основания для смены вида содержания под стражей. Когда же судья произнесла «Сменить Анне Павликовой форму содержания под стражей на домашний арест», зал взорвался овациями.

Через час началось заседание по Марии Дубовик, оно проходило в том же формате. Судья задавала те же вопросы, и речи следователя и прокурора были ровно такими же. Окончилось всё только ближе к 21:00. Девушку также было решено отправить под домашний арест.

На данный момент арест девушек установлен судом до 13 сентября.

Революционеры и провокаторы?

Напомним, восемь фигурантов дела «Нового величия», в их числе Анна Павликова и Мария Дубовик были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ).

По версии следователей, обвиняемые создали экстремистское движение «Новое величие». Согласно материалам дела, главными задачами членов «Нового величия» были «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима», а своих целей они были готовы добиваться любыми способами.

В свою очередь адвокаты утверждают, что экстремистскую организацию создали фактически сами силовики — якобы в одном из Telegram-чатов вместе с фигурантами дела под псевдонимом Руслан Д общался оперативный сотрудник. Его задачей был сбор информации «для последующей передачи правоохранительным органам».

По данным адвокатов, именно он предложил участникам чата, обсуждавшим политическую обстановку в стране, создать организацию «Новое величие», написал её устав, а также предложил начать сбор финансирования и закупку оружия. Таким образом, по мнению защиты, он спровоцировал участников чата.

В мае 2018 года матери Павликовой и Дубовик, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и попросили прекратить уголовное преследование их дочерей. Тогда же несколько депутатов Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность уголовного дела против членов «Нового величия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дело «очень резонансным» и рассказал, что в Кремле за ним следят.

В начале августа Верховный суд запросил материалы об аресте Павликовой и Дубовик. В свою очередь правозащитники заявили о том, что девушкам нужна срочная медицинская помощь. Однако во ФСИН эту информацию опровергли.