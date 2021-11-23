Ходаковский назвал главную цель кричащего о нападении России Киева: "Классика" здесь не работает

Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский назвал главную цель Киева, который ежедневно кричит о якобы подготовке России к нападению на Украину. По мнению военного командира, в этом случае классическая аналитика, вероятнее всего, не работает.

Как отметил Ходаковский в интервью ИА "Новороссия", громкие заявления Киева о подготовке вторжения России с указанием конкретных дат и описанием предстоящих событий вполне могут быть подготовкой почвы для активизации полномасштабных боевых действий в Донбассе. По его мнению, такая риторика может оказаться удобной для украинских властей, чтобы подготовить украинскую общественность к масштабной войне, что упростит дальнейшее управление обществом. Именно поэтому в республиках Донбасса должны реагировать на подобное поведение Украины и воспринимать его с предельной серьёзностью.

При этом собеседник агентства добавил, что распространённое мнение о том, что широкое информирование противником о своих планах означает отсутствие таковых, вероятнее всего, сегодня не работает. Наличие современных инструментов и механизмов оказания информационного воздействия требует нового подхода к анализу информации.

"Должна появляться какая-то новая, современная школа аналитики, потому что если мы подходим по классическим канонам, то немцы своё нападение на Союз тщательно скрывали", - сказал он.

При этом Ходаковский обратил внимание на то, что сейчас современный подход, "особенно с появлением такого очень эффективного инструмента манипулирования общественным сознанием, как Интернет", начал меняться.

"Мне кажется, мы не должны применять классические лекала к современной ситуации, не должны говорить, что "раз они об этом говорят вслух, значит, точно ничего не будет", - отметил военный командир.