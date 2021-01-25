Ходаковский: Азаров был абсолютно чужд Януковичу

Снятие Николая Азарова с поста премьер-министра Украины было вопросом времени. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр ХодаковскийПо его словам, экс-президенту Украины Виктору Януковичу Азаров был чужд — его принципы, манера поведения и реакции.«Но нужно было войти во власть после немалого перерыва и подготовить свою команду, чтобы заместить всех тех, кто не вписывался в окружение Януковича. Азаров выполнил свою функцию, но, слишком самостоятельный и независимый по меркам Януковича, он стал мешать. К моменту снятия у Януковича сформировалась иллюзия, что он контролирует ситуацию полностью», — сказал Ходаковский.Он также отметил, что Янукович не остался один, но качество тех, кем он себя окружил, резко упало.Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины с марта 2010 года по январь 2014 года. Как утверждает сам экс-премьер, он подал в отставку, так как не осмелился разогнать 20-тысячную толпу протестующих и хотел избежать кровопролития.