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«Ход в информационной войне»: как Киев продвигает инициативу о «новой специальной процедуре» вступления Украины в ЕС

02 марта 2022, 06:35  •  195 • В мире
Владимир Зеленский призвал Брюссель доказать, что Евросоюз — вместе с Украиной. Об этом он заявил во время своего онлайн-выступления в ходе заседания Европарламента. По его словам, с Украиной ЕС «точно будет прочнее». Ранее Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой «неотложно» принять его страну в объединение «по новой специальной процедуре», а также подписал заявку на вступление государства в союз. По мнению экспертов, инициатива Зеленского о новой специальной процедуре вступления Украины в ЕС носит чисто популистский характер и призвана лишь улучшить его имидж среди населения. Аналитики считают, что у государства нет никаких шансов стать частью объединения, а в ЕС просто подыгрывают Киеву.
 
Президент Украины Владимир Зеленский / флаг ЕС © AFP / Getty Images
 

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Брюссель доказать, что Евросоюз — вместе с Украиной. Об этом он заявил во время своего онлайн-выступления на заседании Европарламента.

«С нами Европейский союз точно будет прочнее, без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы», — заявил Зеленский 1 марта.

По его словам, украинская сторона борется за то, чтобы быть равноправным членом Европы.

Ранее в тот же день представитель Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов сообщил о регистрации заявки на вступление страны в ЕС.

«Вручил подписанную президентом Украины @ZelenskyyUa заявку Украины на членство в Европейском союзе постоянному представителю при ЕС председательствующей в Совете ЕС Франции Филиппу Леглиз-Коста. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения начата», — написал он на своей странице в Twitter.

Вручив підписану Президентом України @ZelenskyyUa заявку України на членство в Європейському Союзі Постійному Представнику при ЄС головуючої в Раді ЄС Франції Філіпу Легліз-Коста.
Заявку зареєстровано. Процедуру розгляду розпочато. #UkraineIsEU#EUisUkraine

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