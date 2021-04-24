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Ход претендента. На московских праймериз "Единой России" большинство кандидатов – новички

24 апреля 2021, 12:15  •  20 • Политика
Из 235 кандидатов, зарегистрированных на утро 23 апреля в Москве, только семеро являются действующими депутатами парламента. Подача документов на праймериз "Единой России" завершается, сами праймериз пройдут в период с 24 по 30 мая. Уже сейчас очевидно, что намечен курс на обновление партии – или как минимум фракции в ГД РФ.
Политологи делают вывод о начавшемся обновлении фракции "партии власти" в Государственной Думе, замечая, что из 235 кандидатов, зарегистрированных на утро 23 апреля в Москве, только семеро являются действующими депутатами парламента.
Из действующих депутатов Госдумы об участии в праймериз заявили:
  • Пётр Толстой, заместитель председателя Государственной Думы (избран по 199 округу, на праймериз выдвинулся и по списку, и по 199 округу);
  • Дмитрий Саблин (избран по 202 округу, на праймериз выдвинулся по 202 округу);
  • Николай Гончар (избран по 208 округу, на праймериз выдвинулся по 208 округу);
  • Анатолий Выборный (избран по 210 округу, на праймериз выдвинулся по списку);
  • Алексей Лисовенко (получил мандат в составе региональной группы 35 (Москва), на праймериз выдвинулся и по списку, и по 198 округу);
  • Владимир Ресин (избран в составе региональной группы 35 (Москва), на праймериз выдвинулся по списку);
  • Виктор Селиверстов (избран в составе региональной группы 35 (Москва), на праймериз выдвинулся и по списку, и по 200 округу).
Нельзя не отметить, что конкуренция между зарегистрировавшимися претендентами будет довольно жёсткой, поскольку 86 претендентов заявились исключительно на одномандатные округа, которых сейчас по столице 15.
Все наблюдатели отмечают, что, готовясь к выборам, партия кардинально переформатировала саму систему праймериз.
Предварительное голосование будет длиться несколько дней и пройдёт преимущественно дистанционно, то есть в электронном формате. Более того, не только голосование, но и подача документов осуществляется сейчас в основном в дистанционном режиме. Для Москвы это особенно актуально в силу повышенной эпидемиологической опасности.
Эксперты, в числе которых, например, авторитетный политолог Александр Асафов, говорят о том, что онлайн-голосование может существенно повысить явку и сделать праймериз ЕР действительно всенародным событием.
Александр Асафов напоминает, что в 2016 году явка на праймериз по Москве составила всего 6,4%. Однако теперь, когда "акцент среди кандидатов сделан на активных участниках волонтёрского движения", партия привлекает максимальное количество избирателей. Понятно, что таким образом формируется ядро партийного электората, которое затем сыграет важную роль в единый день голосования в сентябре.
Посмотрим на имеющуюся статистику подготовки к предварительному голосованию.
91 претендент идёт на выборы по спискам, а ещё 58 выдвинулись и в списках, и в одномандатном порядке. Процедура праймериз позволяет и такой вариант.
Важный момент – относительная молодость кандидатов. Более 60% из претендентов пребывают в возрасте до 45 лет. И, к слову, более 70% – это мужчины.
Удачно зарегистрироваться удалось не всем. 34 кандидатам по Москве отказали в регистрации. И основная причина здесь – некорректно поданные документы.
Праймериз ЕР затронут не только выборы в Государственную Думу. Предварительный отбор проходят и кандидаты в Московскую городскую думу, а также в муниципальный район Щукино.
На праймериз в Мосгордуму зарегистрировались 34 "кандидата в кандидаты". Интересно, что половина из них не состоит в ЕР. Сторонников партии – 18%, а членов партии – всего 32%. Как и на федеральном уровне, большинство, или 82% — это мужчины. И ровно столько же, 82% людей, в возрасте до 45 лет включительно.
Что касается муниципальных выборов в Щукино, то на предварительное голосование в этом районе было зарегистрировано 19 претендентов. Здесь большинство за единороссами. Их 58%, беспартийных и сторонников партии – по 21% соответственно. Мужчины и здесь превалируют, их 68%, и 78% кандидатов – люди в возрасте до сорока пяти лет.
Понятно, что Москва – это пример для всей России. Малое количество действующих депутатов ГД, которые идут на праймериз, позволяет сделать предположение о том, что "Единая Россия" таким образом проходит своеобразное обновление и омоложение.
Насколько происходящие изменения понравятся избирателям, мы увидим совсем скоро. Зарегистрироваться и проголосовать на праймериз может любой: член ЕР, сторонник партии, просто обыватель и даже политический оппонент "Единой России".
Поскольку голосование во многих регионах, как и в Москве, пройдёт преимущественно в дистанционном режиме и в течение нескольких дней, есть шанс на существенное повышение явки. Так что "Единая Россия" имеет шанс сделать партийные "предвыборы" действительно событием федерального масштаба.

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