|
Ход котом: Эрдоган покорил Telegram первым же сообщением
13 января 2021, 06:20 • 70 • Политика
Эрдоган зарегистрировался в Telegram и тут же показал себя знатоком интернета. Президент Турции опубликовал фото с котиком.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от американского мессенджера WhatsApp и зарегистрировался в Telegram. После сообщения о регистрации глава страны опубликовал фото с котиком.
Причиной отказа от WhatsApp стала политика администрации американского мессенджера. В январе был добавлен пункт о том, что программа будет передавать данные пользователей соцсети Facebook для анализа их привычек и вкусов. После этого в Турции начался массовый исход пользователей мессенджера.
- гласит первое сообщение турецкого лидера.
Следом за этим Эрдоган опубликовал фото с милым котиком. Пользователи оценили это по достоинству. За короткий срок на Telegram-канал президента Турции подписалось более 48 тысяч человек, и цифра продолжает увеличиваться.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 января 2021, 08:30
|
06 января 2021, 07:30
|
06 января 2021, 13:00
|
08 января 2021, 16:20
|
06 января 2021, 14:50
|
07 января 2021, 08:15
|
07 января 2021, 19:15