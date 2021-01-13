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Ход котом: Эрдоган покорил Telegram первым же сообщением

13 января 2021, 06:20  •  70 • Политика
Эрдоган зарегистрировался в Telegram и тут же показал себя знатоком интернета. Президент Турции опубликовал фото с котиком.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от американского мессенджера WhatsApp и зарегистрировался в Telegram. После сообщения о регистрации глава страны опубликовал фото с котиком.
Причиной отказа от WhatsApp стала политика администрации американского мессенджера. В январе был добавлен пункт о том, что программа будет передавать данные пользователей соцсети Facebook для анализа их привычек и вкусов. После этого в Турции начался массовый исход пользователей мессенджера.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram,
- гласит первое сообщение турецкого лидера.
Следом за этим Эрдоган опубликовал фото с милым котиком. Пользователи оценили это по достоинству. За короткий срок на Telegram-канал президента Турции подписалось более 48 тысяч человек, и цифра продолжает увеличиваться.

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