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«Хочу в Донецк!»: жители Мариуполя в отчаянии от политики властей Украины
14 января 2021, 22:40 • 185 • Украина
На очередной акции протеста против повышения коммунальных тарифов в Мариуполе (оккупированная Киевом территория ДНР) зазвучали весьма показательные призывы о переезде в Донецк.
О «сепаратистских лозунгах», звучавших на акции, написали все украинские пропагандистские СМИ.
Впрочем, некоторые информационные ресурсы всё-таки проанализировали ситуацию и предложили президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на разницу тарифов для жителей Донецка и для граждан «незалежной».
Напомним, что после очередного повышения цены на газ для населения голубое топливо с учётом услуг доставки с января обойдётся украинцам в 10-11 гривен за кубический метр (26-29 рублей).
«Вот, действующие тарифы на газ в Донецке. В рублях. Для перевода в гривны делим на 2,64. Впечатляет, правда, пан Зе?» — пишут авторы крупного украинского Telegram-канала «Зрада чи Перемога», представив таблицу с ценами на газ.
Призывы, звучавшие вчера на митинге в Мариуполе, прокомментировал также известный российский военный корреспондент Дмитрий Стешин.
«До криптобандеровцев, кажется, достучались. Не через мозг, а через желудок и кошелек.
Теперь главное, не прощать их просто так, „по-братски“, иначе лет через двадцать украинский дедушка будет рассказывать внучку, как они добыли свободу на Майдане, а москали ее украли:
„Участники „тарифного майдана“ в Мариуполе сравнили украинские тарифы ЖКХ с действующими в соседней Донецкой Народной Республике. Среди митингующих слышались призывы к массовому переезду мариупольчан в ДНР. „Хочу в Донецк!“ — кричали митингующие“», – написал Стешин в своём авторском Telegram-канале.
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