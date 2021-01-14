«Хочу в Донецк!»: жители Мариуполя в отчаянии от политики властей Украины

На очередной акции протеста против повышения коммунальных тарифов в Мариуполе (оккупированная Киевом территория ДНР) зазвучали весьма показательные призывы о переезде в Донецк.О «сепаратистских лозунгах», звучавших на акции, написали все украинские пропагандистские СМИ.Впрочем, некоторые информационные ресурсы всё-таки проанализировали ситуацию и предложили президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на разницу тарифов для жителей Донецка и для граждан «незалежной».Напомним, что после очередного повышения цены на газ для населения голубое топливо с учётом услуг доставки с января обойдётся украинцам в 10-11 гривен за кубический метр (26-29 рублей).«Вот, действующие тарифы на газ в Донецке. В рублях. Для перевода в гривны делим на 2,64. Впечатляет, правда, пан Зе?» — пишут авторы крупного украинского Telegram-канала «Зрада чи Перемога», представив таблицу с ценами на газ.Призывы, звучавшие вчера на митинге в Мариуполе, прокомментировал также известный российский военный корреспондент Дмитрий Стешин.«До криптобандеровцев, кажется, достучались. Не через мозг, а через желудок и кошелек.Теперь главное, не прощать их просто так, „по-братски“, иначе лет через двадцать украинский дедушка будет рассказывать внучку, как они добыли свободу на Майдане, а москали ее украли:„Участники „тарифного майдана“ в Мариуполе сравнили украинские тарифы ЖКХ с действующими в соседней Донецкой Народной Республике. Среди митингующих слышались призывы к массовому переезду мариупольчан в ДНР. „Хочу в Донецк!“ — кричали митингующие“», – написал Стешин в своём авторском Telegram-канале.