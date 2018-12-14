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«Хочу, чтобы у неё было всё»: в Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь

14 декабря 2018, 00:09  •  52 • В России
Неравнодушные россияне собирают средства на квартиру челябинцу Алексею Маргейму, дочь которого находится в доме ребёнка. Чтобы девочку не отдали в интернат по достижении четырёхлетнего возраста, мужчина вынужден откладывать деньги на жильё со своей зарплаты штукатура — сейчас у него есть только комната в коммуналке. Ранее мать ребёнка лишили родительских прав, а самому Маргейму пришлось доказывать отцовство через суд. В ожидании воссоединения с дочерью он устроился на работу в учреждение, где она сейчас проживает.
 
© ok.ru
 

«Вы ей чужой»

35-летний Алексей с юности привык не рассчитывать на других. Покинув в 18 лет детский дом, мужчина пошёл учиться сразу по двум специальностям: штукатур-маляр и плотник-столяр. Благодаря своему труду он сам себя обеспечивал, а как сирота ещё и получил собственную комнату в коммуналке.

Через некоторое время Маргейм встретил бывшую одноклассницу, с которой захотел создать семью. Вскоре на свет появилась дочь, которую родители назвали Идой.

«У жены своего жилья не было, мы поселились у меня в коммуналке, — рассказал Маргейм. — Фамилия у Иды была мамина, Ананьева, потому что мы поженились уже после её рождения».

Молодая мама сидела дома с дочкой, а Алексей усердно работал, чтобы прокормить семью. Спустя несколько месяцев мужчина начал замечать, что маленькая дочь просится к нему на руки, стоит ему только зайти домой, а на руках у матери сидеть отказывается и сразу начинает плакать. Подросшая Ида хотела играть и гулять только с папой, и даже первые её слова были про отца.

«Когда мы собирались гулять, я всегда дочке говорил «Ида, пошли!», — вспоминает отец девочки. — И вот Иде исполнился годик, она как-то подошла к двери, до ручки не дотягивается, стоит и зовёт меня: «Папа, пошли!»

По словам Алексея, частые капризы дочки вызывали его беспокойство, но Ида выглядела здоровой. Маргейм ни разу не видел, чтобы супруга наказывала девочку, а оставить ребёнка, кроме жены, ему было просто не с кем — пришлось бы увольняться с работы. Уже потом мужчина узнал, что воспитанием дочки занимался только он — в его отсутствие женщина иногда даже забывала кормить Иду.

В ситуацию вмешалась подруга жены, у которой мать с дочкой несколько раз были в гостях. Женщина написала заявление о жестоком обращении с ребёнком. По иронии, в тот самый день, когда ситуацию с Идой пришли проверять инспекторы по делам несовершеннолетних, её мама как раз ушла оформлять документы, нужные для получения пособия на дочку. С ребёнком сидел папа.

«Инспекторы пришли и сказали: «Мы Иду забираем, одевайте её», — рассказал Маргейм. — И когда я сказал, что я её отец, мне прямо в лицо заявили: «Вы ей чужой, вы никто!»

Дом ребёнка

Из-за того, что у отца с дочкой были разные фамилии, Алексея и Иду разлучили. Девочку увезли в дом ребёнка, а родителей вызвали на допрос в инспекцию по делам несовершеннолетних.

  • © ok.ru

По документам инспекторов выходило, что Алексей Маргейм — не отец девочки, а мать фактически доверила годовалого ребёнка чужому человеку. Не в пользу отца оказалась также и обстановка в доме: пара с ребёнком ютилась в комнате коммуналки, в старом доме, почти что под снос.

«В инспекции нам пообещали, что сделают всё возможное, чтобы забрать ребёнка из такой семьи, — пояснил RT Алексей. — Жену лишили родительских прав. А я решил не сдаваться».

Пока шли разбирательства, маме разрешали видеть дочь, но после вердикта Советского районного суда Челябинска женщину в дом ребёнка пускать перестали.

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Маргейм доказал своё отцовство уже в другом районном суде — Тракторозаводском. Суд учёл, что Алексей длительное время проживал с мамой Иды, и что предыдущий супруг женщины на отцовство не претендует, после чего постановил вернуть Маргейму родительские права и дать дочке его фамилию.

Мужчине разрешили навещать Иду, играть с ней и покупать ей одежду, игрушки и сладости. Но почасовые визиты к дочке Алексея не устраивали: он хотел вернуть своего ребёнка домой. А Ида плакала после каждой разлуки с папой.

Руководство дома ребёнка оценило желание Маргейма чаще видеть дочь и предложило ему работу: как раз освободилась вакансия штукатура-маляра.

«Мне директор говорит: «А не хотите к нам устроиться? Будете и дочку видеть, и работать!» Я обрадовался и согласился», — рассказал Маргейм.

Когда в апреле пришла пора выписывать Иду из дома ребёнка, Алексей вновь не смог забрать дочь домой. Местные власти не давали справку о том, что девочку примут в детский сад. Таким образом, отцу пришлось бы параллельно работать и сидеть с дочерью, пока не подошла бы очередь на распределение мест в детсаду. 

«Всё время рядом я быть не могу, мне же нужно работать, чтобы её кормить, — пояснил отец-одиночка. — Тогда я посоветовался с директором дома ребёнка, и мы решили, что Ида ещё год поживёт у них».

С заявлением о продлении дочке срока проживания в доме ребёнка мужчина дошёл до областной администрации — лишь бы Иду не забрали в интернат. В итоге Маргейму пошли навстречу, и перевод в интернат отложили до следующего года.

Подготовка к новоселью

Получив необходимую отсрочку, Алексей занялся продажей своей старой комнаты и поисками жилья побольше. Двухкомнатная квартира, даже в пригороде Челябинска, оказалась не по карману рабочему. Но мужчина всё равно начал откладывать из своей скромной зарплаты в 15 тысяч рублей, чтобы постепенно покупать дочке мебель, одежду и учебники.

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«Я хочу, чтобы у Иды было всё, что есть у других детей в её возрасте: столик, стулья, детская посуда, зеркало. Она же девочка, она растёт, ей нужна отдельная комната, чтобы и поиграть, и перед зеркалом повертеться», — заметил он

Кто-то из знакомых Маргейма — он сам не знает, кто это был — рассказал его историю в соцсетях, и предложение помочь собрать папе Иды на квартиру быстро распространилось по интернету. На счёт отца начали поступать деньги со всей страны и даже из-за рубежа: из Казахстана и Белоруссии. Пользователи пишут Алексею в социальных сетях слова поддержки, звонят, отправляют смс.

«Он хороший, достойный человек, он не боится даже тяжёлого труда, — рассказали RT в Доме ребёнка №2, где работает отец-одиночка. — Мы видим, что он может воспитывать Иду. Ну а теперь, когда ему оказывают такую поддержку, чуть ли не вся страна перечисляет ему деньги, он сумеет с помощью опеки купить квартиру».

К 4 апреля, к четырёхлетию дочери, Маргейм планирует купить квартиру и дооформить все бумаги, чтобы спокойно отпраздновать с ребёнком новоселье. Если он не успеет в срок, девочку по закону переведут в интернат. Сейчас на счету мужчины более 970 тысяч рублей, а после продажи своей старой комнаты он сможет приступить к поиску жилья для себя и дочки.

Пока что мужчина делает ремонт в доме ребёнка к Новому году и старается проводить с дочкой как можно больше времени: они вместе рисуют, гуляют и играют в игры с ней и её друзьями.

«Дети как меня видят, бегут ко мне и кричат: «Идин папа!». Звучит как единый папа, — рассказал Маргейм. — Вроде как папа для них всех. Я по возможности покупаю конфеты, беру на всех, чтобы всем ребятишкам хватило. Сам рос в детдоме, знаю, каково это, когда к одним детям приезжают с гостинцами, а к другим нет».

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