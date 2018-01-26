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«Хочу, чтобы суд разобрался в этом хаосе»: экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступил с последним словом

26 января 2018, 18:09  •  72 • В России
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, которому вменяется получение взяток, выступил с последним словом. Экс-чиновник считает, что суд должен полностью его оправдать, поскольку прокурор, по его мнению, не предоставил доказательств совершения преступления, а поимка с поличным была провокацией. Ранее сторона обвинения попросила назначить Белых наказание в виде 10 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 млн рублей. Приговор по делу должны огласить 1 февраля.
 
Никита Белых в суде РИА Новости © Григорий Сысоев
 

В пятницу в Пресненском районном суде Москвы с последним словом выступил экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Бывшего чиновника обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взяток в особо крупном размере — в общей сложности на сумму в €600 тыс.

Обвинение считает, что Белых брал деньги у двух предпринимателей — Альберта Ларицкого и Юрия Судгаймера —, обещая им за это помощь в реализации инвестиционных проектов. В частности, Белых обещал включить Нововятский лыжный комбинат (НЛК) и УК «Лесхоз» в перечень приоритетных инвестиционных проектов, а затем способствовать принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. Белых был задержан в апреле 2016 года в ресторане при отеле Lotte Plaza в Москве при передаче ему пакета, в котором находились деньги. Экс-губернатора арестовали и отправили в СИЗО «Лефортово».

В сентябре 2017 года дело Белых было направлено в суд. Сейчас процесс подошёл к завершающей стадии. На прошлом заседании обвинение потребовало приговорить экс-губернатора к десяти годам лишения свободы. 26 января Белых выступил с последним словом. Речь бывшего главы Кировской области растянулась почти на час. За это время экс-губернатор подробно и обстоятельно критиковал все доводы обвинения и методы работы следователей и сотрудников прокуратуры.

«Думаю, признания мною вины уже никто всерьёз не ожидает, — заявил Белых. — У меня нет иллюзий на счёт стороны обвинения, но полагал, что будет хотя бы видимость законности. Меня очень задело, когда гособвинение в ходе прений заявило, что мои действия дискредитировали государственную власть. Марина Георгиевна и Светлана Сергеевна (представители гособвинения. — RT), как умные дамы, каковыми я их считаю, не могут не понимать, что это как раз их действия дискредитируют власть. Но они сами говорили, что такая уж у них работа».

Белых отметил, что даже сама мысль о том, что он мог преследовать корыстные интересы — абсурдна.

«Нельзя быть чуть-чуть беременным и чуть-чуть коррумпированным. Ты либо ставишь общественные интересы выше своих, либо нет. Поверьте, берёт ли человек взятки, людям и бизнесменам известно всегда. Поэтому удивительно, что о том, что я брал взятки, заявляет предприниматель (Судгаймер. — RT), который не живёт в регионе, не любит ездить в Киров и в Россию. Предпринимательское сообщество в Кировское области при этом ничего об этом не знает», — заявил он суду.

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Белых также заявил, что гордится проделанной на посту губернатора работой. «Мне абсолютно не стыдно за свою работу на посту. Работал по 12-14 часов в сутки. Всё, что я делал, не было направлено на достижение корыстных целей — для зарабатывания денег абсолютно нет смысла идти работать губернатором. Я старался принимать решения максимально открыто и прозрачно, после многочисленных обсуждений, с учетом всех мнений и позиций. Любой житель мог обратиться ко мне с проблемами на улице, в магазине, в соцсети. Очевидно, кому-то это не нравилось, кому-то нужно поддерживать миф о том, что все чиновники — взяточники и думают только о том, как обогатиться за чей-то счёт».

В завершение монолога, подсудимый извинился за то, что не стал делать политических заявлений. «Я не хочу этого делать, — сказал Белых. — Хочу только, чтобы суд разобрался в этом хаосе, принял справедливое решение и полностью меня оправдал. У меня одна мечта — быть рядом с женой, с сыновьями, которых у меня четверо. Они сейчас в таком возрасте, когда важно лично их воспитывать».

Провокация благотворителя

Защита экс-чиновника настаивает, что уголовное преследование стало следствием провокации со стороны сотрудника ФСБ. По версии адвоката, экс-глава Кировской области, получая пакет от предпринимателя Юрия Судгаймера, был уверен, что это бутылка вина, так как собеседники встретились сразу после дня рождения губернатора, а сам пакет имел подарочный вид. Содержимое пакета Белых не трогал и денег там не увидел, хоть мельком и заглянул туда. 

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По мнению защиты, обвинение строится на показаниях бизнесменов, которые находились под давлением спецслужб. 

При этом сам Белых не отрицал, что брал деньги у предпринимателей на нужды региона, но все взносы осуществлялись исключительно в добровольном порядке. По словам экс-чиновника, деньги предназначались для финансирования региональных проектов по благоустройству, поддержке спорта и строительству памятников. 

«Моя ошибка была в том, что я согласился на наличные. Но когда сроки горят, выборы на носу, и каждый день докладывают, что на какой-нибудь фонтан не хватает, уже не особенно думаешь. Но корыстных целей я никогда не преследовал на службе и работал только на благо области», — комментировал суду один из инкриминируемых ему эпизодов Белых.

На прошлом заседании госбвинение попросило суд назначить экс-губернатору Кировской области наказание в виде десяти лет колонии строгого режима, штраф в размере 100 млн рублей, а также на восемь лет лишить его права занимать государственные должности.

Приговор по делу Белых суд огласит 1 февраля.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал странными обстоятельства получения Белых взятки в центре Москвы.

«Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, всё-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берёт деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Это как-то очень странно», — заявил он.

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