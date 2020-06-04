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«Хочется верить, что в октябре мы получим первые партии вакцины»: в России выявили 8831 новый случай коронавируса
04 июня 2020, 13:50 • 54 • В России
За минувшие 24 часа в России зафиксирован 8831 новый случай коронавирусной инфекции. За день до этого в стране было выявлено 8536 новых заболевших, а в предыдущие сутки — 8863. К настоящему времени в РФ зафиксировано 441 108 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 204 623 человека (46,39%), 5384 (1,22%) скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в РФ проведено уже более 11,7 млн тестов на коронавирус. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин высказался о предполагаемых сроках действия масочного режима в столице. По мнению градоначальника, эта мера может продлиться как минимум до осени, конечные сроки будут зависеть от появления противовирусной вакцины.
Reuters © Maxim Shemetov
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8831 новый случай коронавирусной инфекции. У 38,2% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.
Днём ранее в стране сообщили о 8536 новых случаях коронавируса, в предшествующие этому сутки — 8863. В общей сложности в РФ зафиксировано 441 108 заболевших COVID-19.
С начала эпидемии выздоровели 204 623 человека (46,39%), в том числе 8666 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5384 человека (1,22%), 169 из них умерли в предшествующие сутки.
Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в стране выполнено 307 тыс. тестов на коронавирус. С начала эпидемии в РФ проведено уже более 11,7 млн таких исследований. Из-за распространения коронавируса под наблюдением остаются 313 тыс. человек.
В Москве за сутки выявлено 1998 новых заболевших COVID-19. Днём ранее в столице зафиксировано 1842 новых случая коронавируса, а в предыдущий день — 2286.
Среди регионов, где за сутки зафиксировано существенное число заболевших, значатся Московская область (767 человек) и Санкт-Петербург (375), а также Нижегородская (319) и Свердловская (298) области.
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса. По оценкам градоначальника, это может произойти осенью.
Напомним, что 12 мая в столице был введён масочный режим: маска стала обязательной при проезде в общественном транспорте и нахождении в общественных местах.
Собянин также рассказал, что власти города намерены уничтожить все данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков после окончания эпидемии. «Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться как нарушение (и, по сути, является нарушением) прав граждан», — отметил мэр.
Кроме того, Собянин добавил, что созданные в столице временные стационары для пациентов с COVID-19 останутся вплоть до массовой вакцинации от коронавируса.
«Они будут сохранены вплоть до проведения массовой вакцинации населения как страховка на случай второй волны. Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной плановой работы, что очень важно», — сказал мэр Москвы.
Он рассказал, что городская система здравоохранения, включая амбулаторное и стационарное звено, скорую и неотложную помощь, была перестроена для борьбы с коронавирусом. Мэр отметил, что это не помешало выполнить задачи по плановой помощи, в том числе при онкологических заболеваниях.
Собянин подчеркнул, что пандемия выявила сильные стороны столичной системы здравоохранения.
Рекомендации Минздрава
Ранее Минздрав опубликовал седьмую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.
В новой версии документа указаны возможные препараты для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. В этот список вошли фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), лопинавир плюс ритонавир, препараты интерферонов, ремдесивир и умифеновир. Эти препараты должны назначаться врачом.
В рекомендациях также вновь приводятся основные симптомы коронавирусной инфекции. Согласно документу, к ним относятся высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут наблюдаться боль в горле, насморк, снижение вкуса и обоняния, признаки конъюнктивита. Кроме того, в документе говорится, что признаком заболевания может являться кожная сыпь.
Среди первых симптомов упоминаются миалгия (боль в мышцах. — RT), спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, указано в рекомендациях.
Помимо этого, у пожилых больных с COVID-19 могут наблюдаться атипичные симптомы, такие как бред, тахикардия или снижении артериального давления и конъюнктивит.
У детей симптомами COVID-19 могут стать признаки ОРВИ, вызванные другими вирусами, в частности лихорадка, кашель, боль в горле, чихание, слабость, миалгия.
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