«Хочется верить, что в октябре мы получим первые партии вакцины»: в России выявили 8831 новый случай коронавируса

За минувшие 24 часа в России зафиксирован 8831 новый случай коронавирусной инфекции. За день до этого в стране было выявлено 8536 новых заболевших, а в предыдущие сутки — 8863. К настоящему времени в РФ зафиксировано 441 108 случаев COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 204 623 человека (46,39%), 5384 (1,22%) скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. С начала эпидемии в РФ проведено уже более 11,7 млн тестов на коронавирус. Между тем мэр Москвы Сергей Собянин высказался о предполагаемых сроках действия масочного режима в столице. По мнению градоначальника, эта мера может продлиться как минимум до осени, конечные сроки будут зависеть от появления противовирусной вакцины.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 8831 новый случай коронавирусной инфекции. У 38,2% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

Днём ранее в стране сообщили о 8536 новых случаях коронавируса, в предшествующие этому сутки — 8863. В общей сложности в РФ зафиксировано 441 108 заболевших COVID-19.

С начала эпидемии выздоровели 204 623 человека (46,39%), в том числе 8666 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5384 человека (1,22%), 169 из них умерли в предшествующие сутки.

Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки в стране выполнено 307 тыс. тестов на коронавирус. С начала эпидемии в РФ проведено уже более 11,7 млн таких исследований. Из-за распространения коронавируса под наблюдением остаются 313 тыс. человек.

В Москве за сутки выявлено 1998 новых заболевших COVID-19. Днём ранее в столице зафиксировано 1842 новых случая коронавируса, а в предыдущий день — 2286.

Среди регионов, где за сутки зафиксировано существенное число заболевших, значатся Московская область (767 человек) и Санкт-Петербург (375), а также Нижегородская (319) и Свердловская (298) области.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что необходимость носить маски в Москве может сохраниться до тех пор, пока не начнётся массовая вакцинация от коронавируса. По оценкам градоначальника, это может произойти осенью.

«Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал Собянин в интервью ТАСС.

Напомним, что 12 мая в столице был введён масочный режим: маска стала обязательной при проезде в общественном транспорте и нахождении в общественных местах.

Собянин также рассказал, что власти города намерены уничтожить все данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков после окончания эпидемии. «Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться как нарушение (и, по сути, является нарушением) прав граждан», — отметил мэр.

Кроме того, Собянин добавил, что созданные в столице временные стационары для пациентов с COVID-19 останутся вплоть до массовой вакцинации от коронавируса.

«Они будут сохранены вплоть до проведения массовой вакцинации населения как страховка на случай второй волны. Этот резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной плановой работы, что очень важно», — сказал мэр Москвы.

РИА Новости

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Он рассказал, что городская система здравоохранения, включая амбулаторное и стационарное звено, скорую и неотложную помощь, была перестроена для борьбы с коронавирусом. Мэр отметил, что это не помешало выполнить задачи по плановой помощи, в том числе при онкологических заболеваниях.

Собянин подчеркнул, что пандемия выявила сильные стороны столичной системы здравоохранения.

«Конечно, нет ничего идеального, но всё познается в сравнении. По сравнению со многими развитыми странами и городами московская медицина проявила себя очень достойно», — заключил мэр.

Рекомендации Минздрава

Ранее Минздрав опубликовал седьмую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19.

В новой версии документа указаны возможные препараты для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. В этот список вошли фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), лопинавир плюс ритонавир, препараты интерферонов, ремдесивир и умифеновир. Эти препараты должны назначаться врачом.

В рекомендациях также вновь приводятся основные симптомы коронавирусной инфекции. Согласно документу, к ним относятся высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Также могут наблюдаться боль в горле, насморк, снижение вкуса и обоняния, признаки конъюнктивита. Кроме того, в документе говорится, что признаком заболевания может являться кожная сыпь.

Среди первых симптомов упоминаются миалгия (боль в мышцах. — RT), спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела, указано в рекомендациях.

Помимо этого, у пожилых больных с COVID-19 могут наблюдаться атипичные симптомы, такие как бред, тахикардия или снижении артериального давления и конъюнктивит.

У детей симптомами COVID-19 могут стать признаки ОРВИ, вызванные другими вирусами, в частности лихорадка, кашель, боль в горле, чихание, слабость, миалгия.