«Хочется походить на США»: что может стоять за заявлениями Порошенко об угрозе «вмешательства» России

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об опасности «вмешательства» Москвы в избирательные процессы, запланированные в стране на 2019 год. В ближайшее время отдельное заседание по этому вопросу должен провести Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По словам Порошенко, он договорился с лидерами ЕС и США тесно координировать усилия по противодействию «гибридным вызовам». По мнению экспертов, так украинский лидер надеется выбить дополнительную финансовую помощь на Западе. Кроме того, обвинения в связях с Россией могут быть использованы против политических противников действующей власти.

Седьмого августа украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Россия готовится вмешаться в выборы президента и Верховной рады, которые должны состояться в будущем году. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице украинского лидера в Facebook. По словам Порошенко, он обсудил этот вопрос с лидерами стран Запада.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в том, что Кремль готовит масштабное вмешательство в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы, — пишет украинский президент. — Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях».

По словам Порошенко, он уже дал поручение Совету национальной безопасности и обороны Украины «предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы».

«Мы должны быть готовы общим фронтом с нашими международными партнёрами противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан!» — подчёркивает Порошенко.

В марте 2018 года в интервью The Financial Times украинский лидер уже заявлял, что «существует опасность» российского вмешательства в выборы на Украине. Об этом же он говорил и в апреле, призывая «взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители».

«Демонстрация лояльности»

Эксперты, опрошенные RT, отметили, что Порошенко просто копирует антироссийские штампы, популярные на Западе. В частности, постоянно звучащие из уст западных политиков обвинения Москвы во вмешательстве в выборы дают возможность Киеву эксплуатировать эти страхи своих партнёров.

«Наш президент ничего не может выдумать сам, — отметил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Раз в США и Европе говорят о вмешательстве России в выборы, то Москва «должна вмешаться» и в выборы на Украине».

С этим выводом согласен и доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш.

«Порошенко давно играет в #MeToo («Я тоже»), и ему хочется походить на Соединённые Штаты. Если Россия «вмешивалась» в выборы в США, то она обязательно «вмешается» и на Украине», — заявил RT политолог.

globallookpress.com

© Sergii Kharchenko

По его словам, для украинского лидера такая риторика — «способ отождествить себя с большим патроном и средство демонстрации лояльности». А под лояльность можно попытаться выбить и финансовые вливания, считает эксперт.

«Предполагаемое российское вмешательство должно стать основанием для того, чтобы попросить денег у Запада, желательно побольше», — отмечает Коктыш.

Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в НАТО предложили помощь Украине в обеспечении защиты электронной системы ЦИК от внешнего вмешательства.

«Злоупотребление служебным положением»

Ещё один возможный мотив украинского лидера, заявившего об угрозе вмешательства Москвы в выборы в своей стране, — внутриполитический, отмечают политологи.

«Всё это — очередной пиар, который Порошенко использует, чтобы показать, что именно он противостоит «агрессивной» России», — отметил Михаил Погребинский.

В июне 2018 года научный сотрудник Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса в США Мыкола Воробьёв на сайте Американского атлантического совета рассказал о различных сценариях «вмешательства» в украинские выборы. В частности, согласно одному из них, Москва якобы собирается оказать финансовую поддержку главе «Оппозиционного блока» Юрию Бойко и лидеру партии «За життя» Вадиму Рабиновичу.

Михаил Погребинский, однако, пока не видит на Украине политической силы, которой Москва которой могла бы помочь.

«Всё это полный бред. Я не очень понимаю, как может Россия вмешаться в наши выборы, если непонятно, на чьей стороне она может вмешаться», — отмечает украинский политолог.

По его словам, из кандидатов, которых можно очень условно назвать «пророссийскими», самый высокий рейтинг у Юрия Бойко (около 9%). «Но очевидно, что он договаривается с Порошенко, причём договаривается пройти во второй тур и проиграть», — считает Погребинский. Свидетельством сговора между властью и лидером «Оппозиционного блока» является раскрутка Бойко телеканалом «Прямой», за которым, как считает эксперт, стоит окружение Петра Порошенко.

Юрий Бойко

РИА Новости

«Это прямое вмешательство в выборы со стороны государства и злоупотребление служебным положением, — подчёркивает украинский эксперт.

«Административный ресурс для победы»

По словам опрошенных RT представителей украинских политических сил, в стране существуют опасения, что «российское вмешательство» будет использовано для давления на оппозиционеров в контексте предвыборной кампании или использования административного ресурса для махинаций на выборах.

«Заявления о возможном «российском вмешательстве» в выборы президента в следующем году неоднократно поднимались на Украине, в лояльных к руководству страны СМИ много писали о вмешательстве России в американские выборы. Мнение общественности готовят к тому, что выборы на некоторых участках, невыгодных команде президента, могут быть признаны недействительными. Учитывая, что все кандидаты имеют минимальную поддержку населения, каждый голос может оказаться решающим. Поэтому борьба будет жёсткая, а кампания — самая грязная за всю историю независимости страны», — рассказал RT источник в партии «Народный фронт».

И эксперты, и украинские политики отмечают, что пока рейтинг Петра Порошенко крайне низкий. Он не входит в тройку самых популярных кандидатов, возглавляемую Юлией Тимошенко. В партии самой Тимошенко считают, что под предлогом борьбы с «вмешательством» России государство легитимизирует усиление своего влияния на подготовку к выборам.

«Президентская команда готовит основу для победы Петра Порошенко на выборах президента страны и для этого использует все возможные способы. Правительство будет выдавать населению деньги и субсидии, хотя для этого нет возможностей, а СНБО поможет взять под контроль избирательный процесс, — отметил RT источник в партии «Батькивщина». — Фактически власть намерена использовать административный ресурс для победы. Мы уже предупредили западных партнёров о возможных махинациях и надеемся на их содействие в выборном процессе. Подсчёт голосов должен быть честным».

По мнению экспертов, по мере развития предвыборной кампании многих украинских политических деятелей обвинят в связях с Москвой.

«На Украине вы практически не найдёте политика, которого бы не обвиняли в том, что он агент Путина, — подчёркивает Кирилл Коктыш. — Это самое распространённое обвинение, и, конечно, эта тема в предвыборной кампании будет активно раскручиваться».