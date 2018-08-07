Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Из украинской армии массово бегут офицеры и контрактники (Руслан Осташко)
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорит...
Бесславные герои
На какие деньги Навальный летал в США и Израиль?
Главная / Украина

«Хочется походить на США»: что может стоять за заявлениями Порошенко об угрозе «вмешательства» России

07 августа 2018, 21:24  •  68 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил об опасности «вмешательства» Москвы в избирательные процессы, запланированные в стране на 2019 год. В ближайшее время отдельное заседание по этому вопросу должен провести Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По словам Порошенко, он договорился с лидерами ЕС и США тесно координировать усилия по противодействию «гибридным вызовам». По мнению экспертов, так украинский лидер надеется выбить дополнительную финансовую помощь на Западе. Кроме того, обвинения в связях с Россией могут быть использованы против политических противников действующей власти.
 
Президент Украины Пётр Порошенко globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

Седьмого августа украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Россия готовится вмешаться в выборы президента и Верховной рады, которые должны состояться в будущем году. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице украинского лидера в Facebook. По словам Порошенко, он обсудил этот вопрос с лидерами стран Запада.

«И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в том, что Кремль готовит масштабное вмешательство в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы, — пишет украинский президент. — Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях».

По словам Порошенко, он уже дал поручение Совету национальной безопасности и обороны Украины «предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы».

«Мы должны быть готовы общим фронтом с нашими международными партнёрами противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан!» — подчёркивает Порошенко.

В марте 2018 года в интервью The Financial Times украинский лидер уже заявлял, что «существует опасность» российского вмешательства в выборы на Украине. Об этом же он говорил и в апреле, призывая «взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители».

«Демонстрация лояльности»

Эксперты, опрошенные RT, отметили, что Порошенко просто копирует антироссийские штампы, популярные на Западе. В частности, постоянно звучащие из уст западных политиков обвинения Москвы во вмешательстве в выборы дают возможность Киеву эксплуатировать эти страхи своих партнёров.

«Наш президент ничего не может выдумать сам, — отметил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Раз в США и Европе говорят о вмешательстве России в выборы, то Москва «должна вмешаться» и в выборы на Украине».

С этим выводом согласен и доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России Кирилл Коктыш.

«Порошенко давно играет в #MeToo («Я тоже»), и ему хочется походить на Соединённые Штаты. Если Россия «вмешивалась» в выборы в США, то она обязательно «вмешается» и на Украине», — заявил RT политолог.

  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko
Порошенко инициирует заседание СНБО из-за опасений вмешательства в выборы

По его словам, для украинского лидера такая риторика — «способ отождествить себя с большим патроном и средство демонстрации лояльности». А под лояльность можно попытаться выбить и финансовые вливания, считает эксперт.

«Предполагаемое российское вмешательство должно стать основанием для того, чтобы попросить денег у Запада, желательно побольше», — отмечает Коктыш.

Ранее украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в НАТО предложили помощь Украине в обеспечении защиты электронной системы ЦИК от внешнего вмешательства.

«Злоупотребление служебным положением»

Ещё один возможный мотив украинского лидера, заявившего об угрозе вмешательства Москвы в выборы в своей стране, — внутриполитический, отмечают политологи.

«Всё это — очередной пиар, который Порошенко использует, чтобы показать, что именно он противостоит «агрессивной» России», — отметил Михаил Погребинский.

В июне 2018 года научный сотрудник Центра по вопросам трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса в США Мыкола Воробьёв на сайте Американского атлантического совета рассказал о различных сценариях «вмешательства» в украинские выборы. В частности, согласно одному из них, Москва якобы собирается оказать финансовую поддержку главе «Оппозиционного блока» Юрию Бойко и лидеру партии «За життя» Вадиму Рабиновичу.

Михаил Погребинский, однако, пока не видит на Украине политической силы, которой Москва которой могла бы помочь.

«Всё это полный бред. Я не очень понимаю, как может Россия вмешаться в наши выборы, если непонятно, на чьей стороне она может вмешаться», — отмечает украинский политолог.

По его словам, из кандидатов, которых можно очень условно назвать «пророссийскими», самый высокий рейтинг у Юрия Бойко (около 9%). «Но очевидно, что он договаривается с Порошенко, причём договаривается пройти во второй тур и проиграть», — считает Погребинский. Свидетельством сговора между властью и лидером «Оппозиционного блока» является раскрутка Бойко телеканалом «Прямой», за которым, как считает эксперт, стоит окружение Петра Порошенко.

  • Юрий Бойко
  • РИА Новости
Тимошенко предложила властям ехать за границу на заработки, чтобы спасти экономику Украины

«Это прямое вмешательство в выборы со стороны государства и злоупотребление служебным положением, — подчёркивает украинский эксперт.

«Административный ресурс для победы»

По словам опрошенных RT представителей украинских политических сил, в стране существуют опасения, что «российское вмешательство» будет использовано для давления на оппозиционеров в контексте предвыборной кампании или использования административного ресурса для махинаций на выборах.

«Заявления о возможном «российском вмешательстве» в выборы президента в следующем году неоднократно поднимались на Украине, в лояльных к руководству страны СМИ много писали о вмешательстве России в американские выборы. Мнение общественности готовят к тому, что выборы на некоторых участках, невыгодных команде президента, могут быть признаны недействительными. Учитывая, что все кандидаты имеют минимальную поддержку населения, каждый голос может оказаться решающим. Поэтому борьба будет жёсткая, а кампания — самая грязная за всю историю независимости страны», — рассказал RT источник в партии «Народный фронт».

И эксперты, и украинские политики отмечают, что пока рейтинг Петра Порошенко крайне низкий. Он не входит в тройку самых популярных кандидатов, возглавляемую Юлией Тимошенко. В партии самой Тимошенко считают, что под предлогом борьбы с «вмешательством» России государство легитимизирует усиление своего влияния на подготовку к выборам.

«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорить по-русски шахматиста из Львова

«Президентская команда готовит основу для победы Петра Порошенко на выборах президента страны и для этого использует все возможные способы. Правительство будет выдавать населению деньги и субсидии, хотя для этого нет возможностей, а СНБО поможет взять под контроль избирательный процесс, — отметил RT источник в партии «Батькивщина». — Фактически власть намерена использовать административный ресурс для победы. Мы уже предупредили западных партнёров о возможных махинациях и надеемся на их содействие в выборном процессе. Подсчёт голосов должен быть честным».

По мнению экспертов, по мере развития предвыборной кампании многих украинских политических деятелей обвинят в связях с Москвой.

«На Украине вы практически не найдёте политика, которого бы не обвиняли в том, что он агент Путина, — подчёркивает Кирилл Коктыш. — Это самое распространённое обвинение, и, конечно, эта тема в предвыборной кампании будет активно раскручиваться».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
68
Источник
Похожие новости
06 августа 2018, 22:39
Сборная России по синхронному плаванию стала чемпионом Европы в технической программе
07 августа 2018, 14:54
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорить по-русски шахматиста из Львова
06 августа 2018, 22:39
«Признал процессуальные нарушения»: почему апелляционный суд сократил срок ареста Вышинского

07 августа 2018, 14:54
На границе с Крымом задержали украинца с поддельной печатью в паспорте
07 августа 2018, 18:09
На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
06 августа 2018, 22:39
Кабмин Украины может обсудить закрытие железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
03 августа 2018, 07:09
Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны
02 августа 2018, 14:39
Тренер сборной России об уходе трёх биатлонисток в сборную Украины: они поступили непорядочно
06 августа 2018, 09:24
Почему Россия откладывает жесткий разговор с геополитическими хамами?
04 августа 2018, 09:09
"Постапокалипсис". Сказки о радиации
04 августа 2018, 12:09
«Столкновение с грузом»: что известно о крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
03 августа 2018, 07:10
Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.