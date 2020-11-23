«Хочет войти в историю как борец»: почему Трамп не оставляет попыток добиться пересмотра итогов президентских выборов

Дональд Трамп заявил о наличии у него достаточного объёма данных о фальсификациях, что, по его мнению, может изменить результаты прошедших выборов. Кроме того, его штаб ранее потребовал нового пересчёта голосов в Джорджии, где по-прежнему лидирует Джо Байден, а окружной суд в Пенсильвании отклонил иск действующего главы государства. Однако адвокат президента уже заявил, что это решение поможет штабу Трампа «быстро дойти до Верховного суда США». Между тем эксперты констатируют, что у Трампа остаётся не так много шансов, чтобы добиться пересмотра итогов голосования.

Дональд Трамп заявил, что располагает достаточным количеством данных о фальсификациях, которые способны изменить итоги прошедших в стране президентских выборов.

«Почему Джо Байден так спешно формирует правительство, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, которых достаточно для того, чтобы изменить результаты по крайней мере в четырёх штатах, чего в свою очередь более чем достаточно для победы на выборах? Надеюсь, у судов и/или законодательных органов хватит смелости сделать то, что необходимо сделать, чтобы сохранить честность наших выборов и сами Соединённые Штаты Америки. Мир смотрит!!!» — написал действующий глава Белого дома в своём Twitter.

Why is Joe Biden so quickly forming a Cabinet when my investigators have found hundreds of thousands of fraudulent votes, enough to “flip” at least four States, which in turn is more than enough to win the Election? Hopefully the Courts and/or Legislatures will have.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2020

Одновременно штаб Трампа потребовал нового пересчёта голосов в Джорджии. Как говорится в заявлении юристов президента США, «честный пересчёт» голосов «должен предусматривать сопоставление подписей и другие необходимые гарантии». Без этого, как уверяют юристы, «результаты будут столь же фальшивыми, как первоначальный подсчёт и пересчёт голосов».

Ранее губернатор Джорджии Брайан Кемп заявил, что на выборах в штате допущены «значительные ошибки», однако, по его словам, согласно закону, он обязан заверить сертификацию итогов голосования. Перед этим секретарь штата Брэд Раффенспергер проинформировал, что ручной пересчёт подтвердил победу в Джорджии кандидата от демократов Джо Байдена.

Подсчёт голосов

Между тем окружной суд в Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба Трампа, в котором говорилось о массовых нарушениях, связанных с учётом бюллетеней, отправленных по почте. Инстанция также отказала в возможности подать иск повторно.

Как заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, штаб Трампа будет добиваться обжалования в апелляционном суде третьего округа США в ускоренном порядке.

«Сегодняшнее решение способствует нашей стратегии быстро дойти до Верховного суда США», — подчеркнул он.

Штат Джорджия, 6 ноября 2020

AFP

© Jessica McGowan / Getty Images

Напомним, в понедельник, 23 ноября истекает срок сертификации результатов выборов в округах Пенсильвании, в Мичигане на эту же дату назначено совещание по сертификации результатов выборов на уровне штата.

Согласно «Календарю выборов 2020 года», распространённому департаментом Пенсильвании, в штате 23 ноября станет последним днём, когда окружные избирательные комиссии могут направить секретарю содружества результаты ноябрьских выборов.

В официальном заявлении секретаря избирательной комиссии Мичигана Джонатана Брейтера говорится, что 23 ноября пройдёт «подсчёт голосов и сертификация всеобщих выборов» 2020 года.

Эти два колеблющихся штата располагаются в зоне так называемого ржавого пояса — области сосредоточения предприятий тяжёлой промышленности. Эта область пришла в упадок после 1970-х годов. Напомним, в 2016 году именно голоса американцев, проживающих в этой части США, позволили Трампу одержать победу. Однако на этот раз преимущество здесь за Байденом.

Вскоре должна пройти и сертификация результатов выборов в колеблющихся штатах Невада и Аризона.

Планируется, что 24 ноября члены Верховного суда штата Невада подведут итог подсчёта голосов во всём штате, после чего губернатор-демократ Стив Сайсолак объявит победителя выборов.

В Аризоне 23 ноября — окончательный срок подсчёта голосов в округах, а в целом по штату — 30 ноября.

Позднее всего окончательные итоги по выборам подведут в Висконсине. Совещание по сертификации результатов на уровне штата назначено там на 1 декабря.

Большая печать президента США

Reuters

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Комментируя прошедшие американские выборы, президент России Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что в избирательной системе США «есть проблемы».

«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, мне кажется, что для американцев это понятно, — что в избирательной системе США есть проблемы», — констатировал российский лидер в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

По его словам, в истории США уже трижды происходила ситуация, при которой президент избирался большим количеством выборщиков, а за ними стояло меньшее количество избирателей.

«Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный. Здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: «Мы к этому привыкли». Так практика сложилась. Нужно там что-то менять, не нужно — это не наше дело», — подчеркнул Владимир Путин.

«Намерен бороться до конца»

При этом, как отмечают аналитики, перевес Байдена в штатах «ржавого пояса» «не столь значителен».

«Трамп в день выборов лидировал в том числе в Мичигане и Пенсильвании с довольно большим отрывом. Но потом, когда местные избиркомы начали внезапно находить аккуратные стопки почтовых бюллетеней, 95—99% которых были за Байдена, ситуация начала меняться. В ночь выборов Байден получил преимущество за счёт самого масштабного почтового голосования, во время которого наблюдались махинации, причём с довольно небольшим отрывом. Это отнюдь не значит, что «ржавый пояс» его больше не поддерживает. Просто сработал эффект махинаций на выборах. Очевидно, что если бы их было меньше, результаты могли бы быть иными», — пояснил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, в свою очередь, полагает, что «пересчёт голосов в таких штатах «ржавого пояса», как Мичиган и Пенсильвания, мало что даст Трампу».

«Об этом свидетельствует прежде всего опыт ручного пересчёта голосов в Джорджии, где в результате всё равно одержал победу Байден. Примерно то же самое будет и в других штатах», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он также напомнил, что «большинство исков, поданных штабом Трампа, которые были призваны так или иначе изменить исход президентских выборов, были отвергнуты судами».

По словам Малека Дудакова, глава Белого дома и его команда, «несмотря на отказы окружных судов», добиваются того, чтобы в игру вступил Верховный суд.

«Там сейчас преобладает консервативное большинство, которое может занять сторону Трампа. С другой стороны, ему, конечно, для победы необходимо выиграть не только в Пенсильвании, но и ещё как минимум в трёх штатах — например, в Джорджии, Мичигане и Висконсине. Но такой сценарий выглядит не очень вероятным. Однако мы видим, что Трамп намерен бороться до конца — вплоть до голосования коллегии выборщиков, поскольку считает, что шанс переизбраться у него ещё есть», — рассуждает эксперт.

В то же время Юрий Рогулёв считает, что Верховный суд вряд ли примет «решение, при котором результаты выборов в ряде штатов были бы аннулированы».

«Он может лишь зафиксировать данные по голосованию на определённую дату и обязать всех принять такой исход. Любой другой вариант для Верховного суда означает подвергнуть сомнению легитимность всей системы выборов в США», — говорит эксперт.

Сторонники Трампа принимают участие в акции протеста против результатов президентских выборов в США 2020 года, Атланта, штат Джорджия, 21 ноября

Reuters

© Chris Aluka Berry

Заявление Трампа касательно фальсификаций, которые якобы могут изменить результаты выборов, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал в беседе с RT «громким», отметив при этом, что у штаба действующего главы Белого дома действительно была возможность собрать необходимую информацию за почти три недели с момента голосования.

«Всё это время Трамп и его команда собирали фактуру о нарушениях на прошедших выборах. Теперь настал самый подходящий момент, чтобы задействовать всё это в судебных разбирательствах. Но сказать, будет ли этих данных достаточно, чтобы результаты голосования значительно изменились, затруднительно», — отметил аналитик.

С точки зрения Малека Дудакова, при текущем раскладе выборщики вряд ли проголосуют за Трампа. Однако, если главе Белого дома всё-таки удастся посредством судебных разбирательств сократить разрыв до 10 голосов выборщиков, нельзя исключать его победы, считает эксперт.

«Трамп недавно встречался с законодателями из Мичигана. В местном конгрессе, который и назначает выборщиков, большинство у республиканцев. В таких штатах, как Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Аризона также будут республиканские выборщики, которые теоретически могут отдать свой голос не за Байдена, а за Трампа. Однако Трамп сильно отстаёт по выборщикам от Байдена — больше, чем на 70 голосов. Но если этот отрыв сократится, то ситуация действительно может в корне поменяться», — пояснил аналитик.

По его мнению, пытаясь «добиться честного подсчёта голосов, Трамп хочет войти в историю не как проигравший, а как борец».