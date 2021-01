«Хочет уязвить Иран»: как Помпео обвинил Тегеран в связях с «Аль-Каидой» • 35 • В мире Заявление госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего Иран новой базой террористической группировки «Аль-Каида»*, бездоказательны и необоснованны, заявил директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Ранее Помпео выступил с утверждением, что боевики «Аль-Каиды» находятся в Тегеране под защитой властей страны. Как отметил Кабулов, нет абсолютно никакой информации о возможных связях Ирана с группировкой. Башня Азади, Тегеран globallookpress.com © Roshan Norouzi/ZUMAPRESS.com Слова главы Госдепа США Майка Помпео о том, что Иран стал прибежищем для террористической организации «Аль-Каида», бездоказательны. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. «Такое впечатление, что господин Помпео под занавес хочет что-нибудь ещё сделать, чтобы уязвить Иран. Но это абсолютно бездоказательно и необоснованно», — приводит слова Кабулова РИА Новости. Дипломат также добавил, что у Москвы нет «абсолютно никакой информации» о возможных связях Тегерана с этой группировкой. Накануне госсекретарь Майк Помпео выступил с речью в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, во время которой заявил, что Иран связан с «Аль-Каидой», а территория страны фактически стала новой базой для террористов этой организации. «У «Аль-Каиды» появилось новое пристанище — Исламская Республика Иран. В результате злобное детище Усамы бен Ладена получило возможность обрести силу и военный потенциал. Игнорируя эту взаимосвязь между Ираном и «Аль-Каидой», мы подвергаем себя опасности. Мы должны признать её. Мы должны противостоять ей. И мы должны побороть её», — заявил глава внешнеполитического ведомства США. Также он сообщил, что в Иран якобы переместились боевики организации из Афганистана. «Я бы сказал, что Иран действительно является новым Афганистаном — в качестве ключевого географического узла для «Аль-Каиды», но на самом деле нынешняя ситуация ещё хуже. Если в Афганистане «Аль-Каида» пряталась в горах, то сегодня она действует под надёжной защитой иранского режима», — утверждает Помпео. Он также заявил, что на территории Ирана в данный момент якобы находятся заместители нынешнего главы «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. По его словам, иранские спецслужбы и Корпус стражей исламской революции (КСИР) якобы оказывают террористам техническую поддержку. При этом Помпео в ходе своей речи не представил каких-либо конкретных доказательств того, что Тегеран взаимодействует с этой террористической группировкой. Ответная реакция Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал слова Помпео. «Господин «мы лжём, обманываем, крадём», который внёс Кубу в список стран — спонсоров терроризма, «рассекречивал» фальшивые документы об Иране и делал различные заявления об «Аль-Каиде», жалким образом заканчивает свою злополучную карьеру с ещё более воинственно настроенной ложью. Никто не поведётся. Все террористы 11 сентября были из любимых направлений госсекретаря Помпео на Ближнем Востоке, и ни одного — из Ирана», — написал глава иранской дипломатии в своём Twitter. From designating Cuba to fictitious Iran "declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.



No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran. — Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2021 В свою очередь, многие англоязычные СМИ, такие как газета The Guardian, телеканал Al Jazeera, агентство Reuters и другие в заголовках своих материалов также обозначили обвинения Помпео как бездоказательные. Западные аналитики, в свою очередь, назвали его слова неубедительными, учитывая религиозные различия между последователями «Аль-Каиды» и Ираном. С такой оценкой согласны и опрошенные RT эксперты. «Это обвинение совершенно абсурдно, поскольку «Аль-Каида» — суннитская экстремистская группировка, для которой шииты являются еретиками, следовательно, они должны быть стёрты с лица земли. В свою очередь, Иран, в котором проживают в основном шииты, является последовательным противником суннитских стран аравийского полуострова — отсюда те решительные шаги, которые предпринял Тегеран в борьбе с «Аль-Каидой», «ИГ»** и другими подобными террористическими группировками», — пояснил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Майк Помпео

Reuters

© Andrew Harnik Эксперт добавил, что слова главы Госдепа США не стоит воспринимать иначе, как попытку осложнить работу следующей администрации. «Это обвинение является свидетельством того дна, на которое упала американская дипломатия при администрации Трампа. Всё, что сейчас говорит Майк Помпео, всерьёз воспринимать не стоит, поскольку он занимает свой пост последние дни и старается сейчас максимально осложнить жизнь своим преемникам», — подчеркнул Владимир Батюк. Ядерная сделка В своём выступлении Майк Помпео также заявил, что Иран якобы разрешил «Аль-Каиде» создать на своей территории новый оперативный штаб в 2015 году, когда администрация Барака Обамы при участии Германии, Франции, Великобритании, России и Китая заключила с Тегераном так называемую ядерную сделку, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По мнению экспертов, таким образом покидающий свой пост госсекретарь пытается помешать новому президенту и кабинету наладить диалог с Тегераном. «Скорее всего, Майк Помпео хотел таким образом помешать стабилизации отношений США с Ираном и восстановлению ядерной сделки, в которую Байден обещал вернуть Соединённые Штаты», — сказал в беседе с RT Владимир Батюк. Напомним, согласно условиям СВПД, Тегеран отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на снятие со страны экономических санкций. Трамп неоднократно называл это соглашение худшей сделкой в истории и заявлял, что оно приведёт к появлению у Ирана ядерного оружия. В мае 2018 года глава Белого дома заявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки, так как, по мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал её условия. При этом остальные участники соглашения и МАГАТЭ неоднократно подчёркивали, что Иран выполняет все условия сделки и не ведёт разработок ядерного оружия. Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые. В свою очередь, демократ Джо Байден ещё во время предвыборной кампании в сентябре 2020 года заявил, что возобновит участие США в СВПД. «Я предложу Тегерану верный способ вернуться к дипломатическому урегулированию. Если Иран возобновит строгое соблюдение ядерной сделки, Соединённые Штаты вновь присоединятся к соглашению в качестве отправной точки для последующих переговоров. Вместе с нашими союзниками мы будем работать над укреплением и расширением положений ядерной сделки, одновременно решая иные вопросы, вызывающие озабоченность», — писал Байден в статье для сайта телеканала CNN. Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque Испугались индейского колдуна. Над Байденом нависло убийственное проклятие Намерение Байдена снова стать частью ядерной сделки с Ираном подтвердил и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. «Избранный президент Байден заявил, что если Иран вернётся к соблюдению условий ядерной сделки, то есть сократит свои запасы, уничтожит некоторые из своих центрифуг и примет другие меры по ограничению своей ядерной программы, тогда США возобновят участие в соглашении», — заявил он в интервью CNN. Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в беседе с RT, выступая с такими резкими заявлениями в адрес Тегерана, госсекретарь США Майк Помпео из последних сил пытается реализовать внешнеполитическую платформу Республиканской партии по давлению на Иран. «Майк Помпео может сейчас говорить всё, что захочет, но это никого не заинтересует, поскольку он из себя ничего де-факто не представляет в политической жизни США, а через 8 дней не будет представлять и де-юре. Он ведёт себя как заведённая машина на детской площадке: дети уже разошлись, а заводик его продолжает работать. Однако воспринимать это заявление нужно серьёзно, потому что до тех пор, пока власть окончательно не возьмёт администрация Байдена, силовая опция в отношении Ирана возможна», — пояснил политолог. Хотя Байден намерен вернуть США в ядерную сделку с Ираном, просто так у него это сделать не получится, поскольку конфронтация с Тегераном зашла слишком далеко, считает Дмитрий Евстафьев. «Это будет предметом достаточно серьёзной торговли с иранской стороной, потому что сейчас иранские либералы не настолько сильны, как в момент, когда эта сделка заключалась, и надежд на какое-то глубокое партнёрство Ирана с США у них нет. К тому же сегодня американская сторона не производит впечатления силы, которая способна проводить устойчивую внешнюю политику», — заключил эксперт. * «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. ** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





35 Источник Похожие новости Испугались индейского колдуна. Над Байденом нависло убийственное проклятие "Создатели пандемии коронавируса" - это Сорос, Гейтс и Рокфеллер: суд принял решение "Никто не мог представить": ВОЗ обозначила сроки коллективной иммунизации Настоящие и показушные "варвары": Кто тащит США в тёмные времена Президента Эстонии обвинили во вмешательстве в дела парламента Громкое заявление Джонсона о пандемии вызвало международный скандал: Китай отреагировал жёстко Новости партнеров