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«Хочет сделать вклад в успех берлинской конференции»: в ФРГ сообщили о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

17 января 2020, 00:09  •  75 • В мире
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар готов придерживаться режима прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД Германии Хайко Маас. 19 января в Берлине пройдёт конференция по урегулированию ливийского кризиса. Эксперты полагают, что переговорный процесс, который начался со встречи в Москве, может привести к положительным результатам.
 
Reuters © Ismail Zitouny/File
 

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с командующим Халифой Хафтаром готова к соблюдению перемирия в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам трёхчасовых переговоров с военачальником в Бенгази.

«Он обещал — вне зависимости от того, что он не подписал соглашение о прекращении огня в начале недели в Москве — придерживаться режима прекращения огня. Это крайне важно», — сказал Маас.

Немецкий дипломат также призвал к диалогу главу правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, поскольку без этого «ничего не получится». Кроме того, Маас затронул тему конференции в Берлине, которая намечена на 19 января.

«Генерал Хафтар дал понять, что он хочет сделать вклад в успех берлинской конференции по Ливии и в принципе готов участвовать. О дальнейших деталях мы будем говорить в ближайшие дни», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Он добавил, что по итогам встречи в немецкой столице должна быть заключена договорённость о введении эмбарго на поставки оружия противоборствующим сторонам, а затем будет дан старт процессу политического урегулирования.

Позднее канцлер Германии Ангела Меркель назвала «хорошим известием» сообщения о той позиции, которую занимает Хафтар.

В то же время президент России Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре обменялись мнениями относительно ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии в Берлине.

  • Министр обороны России Сергей Шойгу и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар
  • Reuters
  • © Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Как сообщает пресс-служба ЕС, собеседники выразили надежду на то, что противоборствующие стороны в Ливии «придут к соглашению о прекращении огня и возобновят политический процесс», поскольку кризис создаёт значительные риски для всего региона.

Кроме того, подготовку к берлинской конференции обсудили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и временный поверенный в делах Ливии в Москве Абу Саед.

Наряду с этим Фаиз Саррадж указал на позитивную роль Москвы и Анкары в их работе по разрешению ливийского конфликта. Он также отметил, что страны Европы на протяжении девяти месяцев не могли добиться никаких положительных результатов.

19 января в Берлине должна состояться конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Ожидается, что в ней примут участие как противоборствующие стороны, так и представители различных государств. Также на встрече будет присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Важный шаг в направлении пути политического урегулирования»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, Халифа Хафтар ещё до приезда в Москву согласился с предложением о прекращении огня.

«Но затем на переговорах в Москве имела место такая ситуация, когда, видимо, какие-то пункты соглашения не устраивали Хафтара, и он должен был проконсультироваться со своими сторонниками. Сейчас заявление озвучено, озвучено устами германского министра иностранных дел. Я напомню, что Хафтар уехал из Москвы под предлогом, что ему нужно несколько дней, чтобы проконсультироваться... Возможно, такая консультация прошла, и Хафтар намерен соблюдать условия», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Между тем он считает позитивным моментом тот факт, что позицию лидера ЛНА озвучил именно глава МИД Германии.

«Конференция в Берлине — это важный шаг по направлению к политическому урегулированию, но здесь сразу надо сказать, что ливийский конфликт длится давно, и надо вспомнить, что ответственность за ту ситуация, которая сложилась в Ливии — за возникновение двух центров силы и за то, что на территории Ливии находятся другие силы, которые контролируют часть территорий, — несут страны НАТО», — добавил Долгов.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что начало диалога и процесса урегулирования конфликта стало возможным после встречи в Москве.

«Именно переговоры в столице России стали отправной точкой сложного переговорного процесса. Есть надежда, что в Берлине этот процесс будет продолжен, что он даст положительный результат. При этом необходимо, конечно, подчеркнуть, что рассчитывать на то, что все противоречия будут разрешены, не приходится — слишком велика степень противостояния двух основных военно-политических групп в Ливии. Есть надежда на то, что усилиями России, европейских стран удастся этот конфликт ввести в переговорное русло, и это поможет достичь мира на многострадальной ливийской земле, на которой уже девять лет идёт гражданская война», — заявил собеседник RT.

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