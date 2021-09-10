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Хочет "предметного" разговора: Зеленский сказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

10 сентября 2021, 11:35  •  175 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет "предметного разговора" на встрече с главой России.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет более "предметную" встречу с президентом России Владимиром Путиным. Также он отметил, что "ему не хватает времени думать о нём (Путине. - Прим. ред.)", отвечая на соответствующий вопрос.
"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться, - заявил Зеленский.
Об этом он сказал на форуме YES Brainstorming в пятницу.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что тот готов к встрече с Зеленским, потому что вопрос об отношениях двух стран нужно решать, но желание Киева незаметно.

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