Хочет "предметного" разговора: Зеленский сказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет "предметного разговора" на встрече с главой России.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет более "предметную" встречу с президентом России Владимиром Путиным. Также он отметил, что "ему не хватает времени думать о нём (Путине. - Прим. ред.)", отвечая на соответствующий вопрос.

"Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться, - заявил Зеленский.

Об этом он сказал на форуме YES Brainstorming в пятницу.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что тот готов к встрече с Зеленским, потому что вопрос об отношениях двух стран нужно решать, но желание Киева незаметно.