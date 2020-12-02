Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Главная / Политика

Хочет нового конфликта в Приднестровье? Додон призвал Санду следить за словами

02 декабря 2020, 01:25  •  66 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Майю Санду следить за словами, когда она говорит о ситуации в Приднестровье. По его словам, высокопоставленным политикам стоит быть осторожнее в высказываниях, если они не хотят нового конфликта в Приднестровье.
Так Додон прокомментировал недавнее заявление избранного президента Молдавии о Приднестровской Молдавской республике.
Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны, - пишет он в Facebook по итогам заседания парламентской фракции партии ПСРМ.
Напомним, что ранее Санду призвала вывести из Приднестровья российских миротворцев и заменить их гражданскими наблюдателями, проводящими мониторинг под эгидой ОБСЕ. Она также заявляла об отказе выплачивать газовый долг ПМР перед Россией и встречаться с лидером региона Вадимом Красносельским.
Додон и ранее просил Санду не обострять ситуацию в Приднестровье. Он напомнил ей, что конфликт до сих пор не урегулирован, поэтому любая провокация может привести к возобновлению войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
01 декабря 2020, 21:45
Кто притормозил совещание Путина так, что президент лишь улыбнулся: "Хозяина потеряли..."
01 декабря 2020, 23:35
Украина села в лужу в деле расследования гибели "Боинга" MH17
01 декабря 2020, 23:35
"Алкоголь, наркотики, почти все были голые": Как отдыхают политики Европы в карантин
01 декабря 2020, 23:35
Эксперт испортил праздник украинцам: НАТО использует Киев "бесплатно"
01 декабря 2020, 23:35
Мишустин лишил либеральный клан главной "кормушки": Политэксперт о реформе ВЭБ
01 декабря 2020, 23:35
Google проиграет суд в России, но это ничего не изменит: Малофеев призвал действовать жёстче
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2020, 23:35
"Алкоголь, наркотики, почти все были голые": Как отдыхают политики Европы в...
01 декабря 2020, 23:35
Эксперт испортил праздник украинцам: НАТО использует Киев "бесплатно"
01 декабря 2020, 23:35
Мишустин лишил либеральный клан главной "кормушки": Политэксперт о реформе ...
01 декабря 2020, 23:35
Google проиграет суд в России, но это ничего не изменит: Малофеев призвал действовать...
02 декабря 2020, 01:25
Пронько осадил защитников Google: "А завтра придут в ваши дома…"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
27 ноября 2020, 23:20
Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.