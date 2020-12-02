Хочет нового конфликта в Приднестровье? Додон призвал Санду следить за словами

Так Додон прокомментировал недавнее заявление избранного президента Молдавии о Приднестровской Молдавской республике.

Мы были единодушны во мнении, что высокопоставленные лица и политики должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, чтобы не допустить возникновения нового конфликта на востоке страны, - пишет он в Facebook по итогам заседания парламентской фракции партии ПСРМ.

Напомним, что ранее Санду призвала вывести из Приднестровья российских миротворцев и заменить их гражданскими наблюдателями, проводящими мониторинг под эгидой ОБСЕ. Она также заявляла об отказе выплачивать газовый долг ПМР перед Россией и встречаться с лидером региона Вадимом Красносельским.

Додон и ранее просил Санду не обострять ситуацию в Приднестровье. Он напомнил ей, что конфликт до сих пор не урегулирован, поэтому любая провокация может привести к возобновлению войны.