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Хочет нового конфликта в Приднестровье? Додон призвал Санду следить за словами
02 декабря 2020, 01:25 • 66 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Майю Санду следить за словами, когда она говорит о ситуации в Приднестровье. По его словам, высокопоставленным политикам стоит быть осторожнее в высказываниях, если они не хотят нового конфликта в Приднестровье.
Так Додон прокомментировал недавнее заявление избранного президента Молдавии о Приднестровской Молдавской республике.
Напомним, что ранее Санду призвала вывести из Приднестровья российских миротворцев и заменить их гражданскими наблюдателями, проводящими мониторинг под эгидой ОБСЕ. Она также заявляла об отказе выплачивать газовый долг ПМР перед Россией и встречаться с лидером региона Вадимом Красносельским.
Додон и ранее просил Санду не обострять ситуацию в Приднестровье. Он напомнил ей, что конфликт до сих пор не урегулирован, поэтому любая провокация может привести к возобновлению войны.
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